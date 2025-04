Películas, series, libros, juegos y torrijas innovadoras para un ocio apasionante de Semana Santa

Para quien tiene alma cofrade, la Semana Santa se vive en la calle, de procesión en procesión. Sin embargo, estos días de necesario descanso para llegar con algo de pila hasta el verano, en ocasiones son más de recogimiento, pero bajo techo, ya sea porque la meteorología obliga o porque apetece un poco de reposo.

Opciones de ocio nunca faltan, lo que a veces cuesta es escoger. Aquí van unas cuantas propuestas de películas, series, libros, juegos de mesa y hasta torrijas para pasar unos días apasionantes.

Cine y series

Esta semana los estrenos se han adelantado, por lo que la cartelera está de lo más surtida. Llegan, por ejemplo, las españolas El casoplón -comedia- y Parenostre – sobre la figura de Jordi Pujol-. También el thriller británico Confidencial, de Steven Sodebergh; la bélica Warfare, basada en las vivencias del exmarine Ray Mendoza en Irak, que codirige y es coguionista; o la coreana La viajera, sobre una misteriosa mujer a la que interpreta Isabelle Huppert.

Estos festivos son también un momento ideal para ponerse al día con las últimas series, de esas de las que habla todo el mundo pero no ha dado tiempo a ver. En Netflix, por ejemplo, se puede optar por el gran boom de las últimas semanas, Adolescencia, pero también por la séptima temporada de Black Mirror, o las españolas El Jardinero o Manual para señoritas.

HBO viene fuerte con la sexta entrega de El cuento de la criada, la segunda de The Last of Us o la tercera de The White Lotus. Quien tenga Disney + puede disfrutar de Dying for Sex o de la última temporada de Doctor Who, mientras que los usuarios de Prime Video, de The Bondsman o El fin del amor. A Movistar + llegan las nuevas temporadas de Todas las criaturas grandes y pequeñas y María Antonieta.

Ya con vistas al Día del Libro, en estas fechas se estrena Filmin Books, con los documentales como Carrère, el escritor y el asesino, Murakami: De Underground a 1Q84, Los Saint-Exupéry, Julio Camba. El hombre que no quería ser nada, Free Angela Davis o Millás y Arsuaga: el pasado siempre te alcanza, entre otros.

Libros

Con Sant Jordi a las puertas, la Semana Santa es el momento perfecto para abordar alguna novedad editorial. Son tantas que son inabarcables, pero por si necesitas inspiración, aquí van algunos títulos a vuelapluma: el último Premio Azorín, La novia de la paz (Rosario Raro); Por si un día volvemos, de María Dueñas; El espía, de Jorge Díaz, el segundo de los Carmen Mola que saca novela en solitario; La muy catastrófica visita al zoo, de Joël Dicker o El loco de Dios en el fin del mundo, de Javier Cercas.

Joël Dicker: "El problema de la polarización es que no somos capaces de soportar que el otro sea distinto" El rey del 'thriller' deja la novela negra para atrapar a los lectores de todas las edades con 'La muy catastrófica visita al zoo'. Lanza un mensaje sobre las redes sociales: "Estamos bajo el paraguas de la manipulación y nos estamos desenganchando de nuestras responsabilidades".

Tampoco te pierdas El puente donde habitan las mariposas, de la neurocientífica Nazareth Castellanos; Oposición, de Sara Mesa o La península de las casas vacías, de David Uclés.

Además, hasta el 23 de abril y cada día, quienes formamos parte del Huff estamos recomendando un libro, así que no pierdas de vista nuestras redes sociales.

Juegos de mesa

Quien sea fan de los juegos de mesa, tenga muchas horas libres por delante o a quien el mal tiempo le obligue a buscar alternativas en casa, tiene estos días la oportunidad de probar alguno que se salga de los clásicos. Una opción es The White Castle, un juego 100% español que se ha colado recientemente en la lista de los 100 mejores juegos de la historia de Board Game Geek.

Para los amantes de la música, Hister, que ha llegado a estar en el top 5 de los juegos más vendidos en cinco países, ya tiene versión 100% en español y para una reunión familiar o de amigos, Tranvía mortal plantea dilemas que despertarán un debate interesante.

Si hay niños en la casa, algunas propuestas divertidas son el colaborativo Spy Guy Fantasy; Batalla de genios Gemas, que le da una vuelta de tuerca a este clásico u Hombres lobo de Castronegro, para un rato de suspense que gustará a los más mayorcitos. Con un Narilápiz todas las generaciones pueden pasar un rato de risas impagable. Y siempre queda la opción de esconder huevos de Pascua por la casa para una búsqueda del tesoro con final bien dulce.

Torrijas innovadoras

No hay Semana Santa sin torrijas. Las hay estupendas de pastelería, pero prepararlas en casa, además de ser un pasatiempo que crea recuerdos entrañables, permite hacerlas al gusto y, por qué no, innovar.

La OCU, por cierto, ha analizado recientemente los panes de supermercado para torrijas que, en general, no son caros, pero en algunos sí ha detectado aditivos innecesarios. Así, ha coronado al de Hacendado, de Mercadona, y al de Carrefour.

En internet se pueden encontrar miles de recetas, si es que no tienes una familiar de esas que pasan de generación en generación. Si te apetece probar algo nuevo, aquí puedes averiguar por ejemplo cómo hacer torrijas en airfryer, intentar unas rellenas de chocolate o ya romper con todo y hacerlas enrolladas y con crema pastelera.