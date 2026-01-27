Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Luis García Montero manda un mensaje potente a David Uclés tras su decisión de no acudir a las jornadas 'La guerra que todos perdimos'
Luis García Montero manda un mensaje potente a David Uclés tras su decisión de no acudir a las jornadas 'La guerra que todos perdimos' 

Luis García Montero y David Uclés.
Los escritores Luis García Montero y David Uclés.GETTY

La decisión de David Uclés, escritor ganador del Premio Nadal 2026 y autor del libro superventas La Península de las casas vacías, de no acudir finalmente a las jornadas '1936: La guerra que todos perdimos' está provocando una avalancha de reacciones de todo tipo.

El último en pronunciarse al respecto ha sido Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, quien ha mandado un potente mensaje a Uclés: "Celebro que David venda libros, pero que no venda sus principios. No ha querido aceptar el apoyo de gente interesada en ganárselo para la causa de la cultura reaccionaria. El éxito no le ha hecho perder la cabeza, ni renunciar a su ética".

En una intervención en la Cadena Ser, García Montero asegura que ese acto, coordinado por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra, tiene una "clara dinámica manipuladora, al hacer de la guerra una cuestión equidistante para lavarle la cara a los responsables del golpe de Estado que desató en España la violencia y la barbarie". 

"La renovación del fascismo es hoy una amenaza"

El poeta advierte además de que "la renovación del fascismo es hoy una amenaza": "Confundir todas las voces y mezclarse con la extrema derecha tiene en estos momentos una condición turbia que David no ha querido asumir. Ha dicho que no puede mezclarse con personajes que están degradando la democracia española. Yo lo celebro, porque me gusta su literatura. Y espero que el premio Nadal lo haya ganado con una buena novela".

El propio Uclés ha respondido a esas palabras a través de Instagram: "El director del @institutocervantesespana, poeta y amigo, no ha dudado en dedicarme unas palabras de apoyo esta mañana en @la_ser. Gracias, Luis. Son días difíciles y un cariño así me vale por cien. Gracias".

Los argumentos de Uclés

Uclés había asegurado que su negativa a ir al acto al que en un principio había confirmado su asistencia no se debe al cartel en sí, que también ha provocado polémica, sino a la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) y del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Para Uclés, Aznar ha sido "uno de los hombres que más daño físico ha provocado al pueblo español", en alusión a la intervención española en la guerra de Irak, mientras que de Espinosa de los Monteros dice que ha contribuido a fundar un partido que atenta contra "los valores por los que lucho". No puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos", zanja.

