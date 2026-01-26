ENCUESTA: ¿Apoyas la decisión de David Uclés de no acudir a un acto porque van Aznar y Espinosa de los Monteros?

El escritor David Uclés, autor de La península de las casas vacías y ganador del Premio Nadal con La ciudad de las luces muertas, ha sido protagonista en las últimas horas tras anunciar que no participará en las jornadas 1936: La guerra que perdimos, coordinadas por Arturo Pérez-Reverte y Jesús Vigorra y que se celebrarán en Sevilla del 2 al 5 de febrero.

Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, ha tomado la misma decisión a pesar de que ambos habían confirmado previamente su asistencia.

"Vi que en el cartel, además de escritores o articulistas, figuraban políticos que han hecho zancadillas a valores democráticos y a medidas que nos conforman como una sociedad moderna y empática", explicó Uclés a El País. Con sus palabras hace referencia a la participación del expresidente del Gobierno José María Aznar y del exsecretario general de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

"Creo que el título acertado hubiera sido la guerra que sufrimos todos, que es lo que yo defiendo en mi libro, donde trato la intrahistoria del conflicto. Pero no la perdimos todos. Ahí hay un matiz muy importante: la guerra la ganaron los mismos que la provocaron, y se lucraron de ella durante 40 años", defendió el escritor en el citado diario.

Uclés también lamentó que daba "la impresión de que todos los que figuran en el cartel comulgamos con esa idea", además de señalar la falta de paridad entre mujeres y hombres entre los ponentes.

La reacción de Pérez-Reverte y Vigorra

A través de un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, Pérez-Reverte y Vigorra han resaltado que las jornadas ponen de manifiesto "lo profundas que son las heridas donde algunos parecen cómodamente instalados, como si las necesitaran abiertas para vivir en ella y de ellas".

Han recalcado además que se trata de un foro "amplio, ecuánime y sin adscripción ideológica alguna".

Sobre Uclés, han señalado que estaba al corriente de la "nómina de invitados y moderadores" y le han afeado "la imperdonable descortesía" de que se han enterado por los medios de su ausencia.

Multitud de opiniones

