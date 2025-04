Pilar Eyre: "Con la denuncia a Corinna se ha visto bien claro el desprecio que Juan Carlos siente hacia Sofía, su mujer"

Señoras bien es el título de la última novela de Pilar Eyre, la que fue finalista del Premio Planeta en 2014 y la curtida periodista de sociedad que no se muerde la lengua a lo hora de comentar la actualidad rosa desde su columna en Lecturas, sus redes sociales o su canal de YouTube. La escritora se lanzó a la piscina de estos nuevos formatos animada por su hijo y ahora es todo un éxito personal: "Como las cosas en Youtube no mueren nunca en Internet, pues mira, oye, yo me habré muerto y todavía mis informaciones estarán dando vueltas por el espacio sideral".

En estos últimos días, sus directos hablando de la familia real, del fallecimiento de Mario Vargas Llosa y de las demandas del emérito se han alternado con reflexiones y explicaciones sobre los personajes o los escenarios de su nuevo libro, en el que Eyre ha explorado por primera vez su sentido del humor. "El último libro que escribí era muy duro, con un marco histórico muy complicado y además era mucha historia familiar, que esto siempre te remueve mucho. Entonces tenía ganas de escribir un libro para divertirme y, la verdad, es que este libro es un divertimento. Yo me levantaba del ordenador muchas veces riéndome y decía ‘qué graciosa soy y no lo sabía", explica a El HuffPost. Pero la historia de Andrea, la protagonista, también tiene un punto reflexivo: "Bajo una apariencia ligera pues también digo cosas que son importantes, que son actuales como mínimo".

Pilar, ¿en el libro arremetes sin censura contra el edadismo?

Sí, pero el edadismo es una palabra que yo no quiero utilizar. Para la promoción del libro querían poner esto, que es un "libro contra el edadismo", y no, no quise porque esta palabra me deprime, la encuentro triste y aburrida. No, no, no, no... Este es un libro no contra el edadismo, sino un libro reivindicativo de que las mujeres de mi edad tenemos una inteligencia muy musculada porque la hemos entrenado durante 40 o 50 años en todo tipo de ámbitos, profesionales, sociales, familiares... Luego tenemos fuerza, sabemos cuidarnos, queremos estar monas y tenemos un papel en la sociedad, yo creo importantísimo. Además, nosotras soportamos la industria cultural, los libros los leen mujeres, a las conferencias van mujeres, a las exposiciones también... Yo no sé qué hacen los hombres porque yo no los veo nunca en ninguno de estos sitios. Y creo que estas mujeres precisamente están muy poco representadas en literatura. Hombre, sale una abuela, una tía de vez en cuando, pero siendo protagonistas, sufriendo, divirtiéndose, haciendo el gamberro... Como hacemos ahora mis amigas y yo, que parece que tengamos 20 años y nos morimos de risa a las tres de la madrugada llamando a un exnovio que hace siglos que no vemos.

¿Haces el gamberro ahora de forma más relajada? ¿Ya no te importa tanto el que dirán?

Esto es curioso porque yo todas estas cosas que la gente dice que con la edad no le importan nada, que les da igual el qué dirán, pues yo debo ser bastante inmadura porque es que a mí me siguen importando las mismas cosas que me importaban a los 20 años: tropiezo con las mismas piedras, cometo los mismos errores, me enamoro completamente, me hacen las mismas jugadas, me tomo la amistad como algo esencial en mi vida, mis amigas son mis hermanas y mis hermanas son mis amigas... Creo que no hay otra manera de vivir la vida que no sea con pasión y el día que no la tenga y empiece ‘me importa un pito lo que diga la gente’, ‘bueno, yo voy a la mío’, ‘me es igual lo que piensen’, cuando empiece a decir todas estas frases, te aseguro que es que estoy a un paso de la tumba, estaré acabada.

Cosas que ahora parecen inimaginables, nosotras las hacíamos y nos convertimos en auténticas, resistentes, supervivientes y fuertes. No entiendo este adanismo que se llama, que parece que todo empieza ahora

En tus redes sociales te reivindicas o reivindicas que las mujeres de tu generación también habéis sido revolucionarias, feministas y contestatarias.

Bueno, es que muchas de las libertades que tienen ahora las mujeres las peleamos nosotras. Yo cuando murió Franco tenía 24 años, venía de la lucha antifranquista, había estado en la Universidad y había participado en todos los movimientos antifranquistas de la Universidad. Nosotras peleábamos contra gigantes. Cuando entré a trabajar en una redacción, más de una hostia he visto pegar y no nos dejábamos achantar por nadie. Yo me presenté con Lidia Falcón a unas elecciones del Partido Feminista. Realmente nosotras luchamos y lo conseguimos. Es que en mi época no podías ir ni a comprar la píldora o tenías que irte a una farmacia que estaba en la otra punta de Barcelona para no ir a la de tu barrio, porque el farmacéutico seguramente se lo hubiera dicho a tu padre. Estas cosas ahora parecen inimaginables, pero nosotras las hacíamos y nos convertimos en auténticas, resistentes, supervivientes y fuertes. No entiendo este adanismo que se llama, que parece que todo empieza ahora.

¿Cómo es Andrea, la protagonista, toda una ‘señora bien’?

Andrea es una arquitecta que hace 40 años puso un estudio de arquitectura con su amiga Nieves, en una época en que los arquitectos eran hombres y eran hombres que parecían como estrellas de rock, guapos, protagonistas de la vida social... Ellas sacaron adelante su estudio y 40 años después todo el mundo le empieza a decir que se jubile, que se dedique a pegarse la gran vida y que deje el estudio en manos de su hija que también es arquitecta. Su amiga Nieves se va a vivir a la al campo con sus caballos y sus perros, y ella se queda en Barcelona pegándose la gran vida, entre comillas.

En el primer capítulo ya conocemos al amante que es un poco tonto y...

Bueno, salen varios, pero el primero es el poeta... Yo también he tenido un novio poeta muy tonto. Bueno, que era presuntamente poeta, que yo creo que decía que era poeta porque no pegaba ni golpe. Mira, el sentimiento de amor, de amar te mantiene divertida, joven e ilusionada.

¿Pero hablas de enamoramiento y no del amor como sentimiento profundo?

Sí, sí, de la sensación de enamoramiento. El sentimiento profundo es otra cosa, yo he estado casada muchos años y sé qué es eso. Pero la sensación esa de enamoramiento, de los mensajes, del corazón que te va arriba y abajo, de que todos los defectos te parecen maravillosos. Tú piensas, ‘mira este tío qué gracioso es’ y todo el mundo te dice ‘pero si es un tonto’, pero tú le ves muy gracioso y muy guapo. Luego, al cabo de unos años, vas a cenar o a comer con él y piensas ‘pero qué le veía yo’.

A mí me gustan los hombres de mi edad y a los hombres de mi edad le gustan las jóvenes, o sea que la verdad es difícil que nos encontremos en ese punto

Pilar, ¿eres activa en la búsqueda de ese sentimiento, del enamoramiento?

Lo estoy diciendo tanto en las entrevistas que si no me sale un novio ahora ya no me va a salir nunca más en la vida. Lo malo es que a mí me gustan los hombres de mi edad y a los hombres de mi edad le gustan las jóvenes, o sea que la verdad es difícil que nos encontremos en ese punto. Pero no pierdo la esperanza porque como a Andrea le ha salido tan bien y se ha enamorado de un hombre tan impresionante... Yo he definido a este Ignacio con todos los rasgos que quiero que tenga un hombre. Cuando las chicas de la editorial terminaron el libro, todas querían un Ignacio.

¿Hay diferencia entre las señoras bien catalanas y las del resto de España?

Nosotras tenemos una característica, la gente de aquí en general, que recuerdo que además me lo decía Umbral: ‘Los catalanes sois fanfarrones, al revés’. Como que no queremos hacer gala de las cosas que tenemos. Yo, por ejemplo, veraneo en Llafranc, en la Costa Brava, y entonces mis amigos me dicen ’oye, mañana te pasaremos a buscar con la barca’ y tú esperas que llegue una barquita de remo y es un yate de 50 metros. O te dicen, ‘vente a casa que te que te quiero enseñar una cosita’ y la casita es un palacio impresionante en Pedralbes y la cosita un Miró que ocupa toda la pared. Esta es una característica de los ricos catalanes y quizás es un poco algo de ricos en general, no solamente de Barcelona, porque tú le dices a alguien, ‘oye, qué bonito esto que llevas’, y siempre destacan la cosa barata, 'pues mira, este pañuelo que llevo es de Zara y me costó 7 euros’ y no te dicen todo lo demás que llevan porque todo debe ser carísimo.

¿Eres más escritora que periodista?

Mira, a mí me gustan escribir. Me gusta escribir periodismo y me gusta escribir literatura. Lo que no me gusta es ir a televisión y esto te lo digo sinceramente: yo voy a televisión porque durante mucho tiempo fue mi profesión y ahora necesito también promocionar mis libros, pero la mayoría de las veces salía cabreada de televisión. Los compañeros, con todo el cariño del mundo, te hacían encerronas y salía cabreada y decía ‘ya no vuelvo más, ya no vuelvo más’. Fue ahí cuando mi hijo me dijo ‘¿y por qué no te abres un canal de Youtube?'. Y fue ahí cuando me hice youtuber y entonces me creé mi propia televisión donde digo lo que me da la gana y me lo paso superbien.

Muchas veces me copian o reproducen mis artículos y hay otros que se enfadan, pero a mí me encanta

¿Te cansa que, en cuanto pasa algo con la familia real, recurramos a ti para conocer tu opinión, nos aportes contexto o nos descubras algo?

No, no, a mí me encanta y además creo, modestamente que, hay gente que sabe mucho de casa real, pero yo también sé mucho, tengo muchas informaciones y muchas fuentes y eso me halaga. A mí, por ejemplo, muchas veces me copian o reproducen mis artículos y hay otros que se enfadan, pero a mí me encanta. A mí cuando me llaman y me dicen, ‘oye, Pilar, que tendrías que protestar porque ni te citan’ es que no solamente no me molesta, sino que me halaga, me gusta, me satisface.

Entonces, Pilar, ¿qué está ocurriendo con el emérito ahora?

Pues a ver, hay una cosa que me molesta mucho de toda esta historia y es que nadie piensa en doña Sofía. Lo que me duele es que nadie piense en la lo humillada que se debe sentir en estos momentos doña Sofía, ella sigue siendo la mujer del rey y ahora, si el tío ha llevado a Corinna a los tribunales, tendrá que contar toda su historia, tendrá que contar que eran pareja, que salían juntos. Yo veo que los medios ya hablan de Corinna libremente como la pareja del Rey, como su expareja... Entonces, la reina, que es su mujer oficial todavía, ¿como se lo va a tomar esto? Es que es abrir otra vez la llaga, abrir otra vez la herida que tanto le dolía y echarle sal y vinagre. La reina está absolutamente sola, no tiene a nadie en quien confiar y tiene que pasar estos momentos difíciles absolutamente sola sin que nadie no solamente le ayude, sino sin que nadie la recuerde. Lo que más me impresiona de toda esta historia es que Juan Carlos sea tan egoísta como para arrastrar el nombre de Corinna, su amante, por los tribunales, estando su mujer viva y es su mujer no su exmujer, no es la mujer de la que se divorció, sino su mujer actual. Me parece una muestra de egoísmo, de machismo, de egocentrismo, de egolatría absoluta por parte de Juan Carlos. Con esta denuncia se ha visto bien claro el desprecio que siente hacia Sofía, su mujer, sin pensar en sus sentimientos. Saldrá diciendo, 'era mi amante, mi novia, y le dejé este dinero para que me lo devolviera', porque para fundamentar su demanda tiene que explicar que era su amante. ¿Qué cara pondrá la reina? ¿Irá la pobre a inaugurar ahí a un recital con cara de póker, de como que no le importa?

¿Y sus hijas, qué papel están jugando ahí?

Yo la información que tengo es que el rey no le hace ningún caso a sus hijas. La verdad, esto que dicen que Elena le aconseja, a mí me han dicho que no es verdad en absoluto. Quiere mucho a sus hijas, las quiere muchísimo, las dejará millonarias a ellas y a los nietos. Les pasa dinero, bueno, todo lo que tú quieras, pero que sus consejos no los sigue en absoluto. En realidad, el rey en estos momentos está tan solo que tampoco sigue el consejo de nadie, o sea, que él hace lo que le da la gana.

¿No tiene a ninguna mujer a su lado ahora? Dicen que Laurence Debray, su biógrafa habitual, pasa temporadas en Abi Dabi y que su relación se ha hecho más cercana aún...

Ella misma lo contó, que estaba enamorada del rey, pero es un amor platónico. Ella tiene dos hijos, está con su marido, y siempre están los tres, su marido, el rey y ella, y no creo que haya una relación de tipo sexual, ni muchísimo menos, entre ella y el emérito. Está con Marta. Su compañera, su auténtica esposa, por decirlo de alguna manera, es Marta Gayá, que es la que le ha acompañado durante cuarenta años. Ella tiene una casa en Ginebra que le regaló el rey en el año 2007, precisamente en una zona muy elegante de de Ginebra, la ciudad más cara del mundo, y él pasa largas temporadas en allí.

Y de las fotos de Leonor en bikini, ¿el seguimiento a la princesa es excesivo, es un poco de acoso?

No la veo acosada. Es la heredera al trono y es una chica joven y guapa, y es lógico que las cámaras la persigan. Que salga una foto de vez en cuando de ella en bikini o tomándose una cerveza con sus novietes me parece no solamente natural, sino me parece bien, porque si hay que acercar la monarquía a los ciudadanos, ella será la reina de mi hijo y de mis nietos. ¿Bañarse con bikini? Evidentemente, cómo queremos que se bañe. Además, ha tenido impacto la primera vez, a la cuarta ya no le haremos caso. Cuando se le haga una foto dando un beso a un chico será la 'rebomba', al cuarto ya no nos importará.