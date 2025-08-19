Preguntan a Almodóvar por Dua Lipa y su respuesta lo dice todo 

Dua Lipa y Pedro Almodóvar empezaron su amistad cuando la artista entrevistó al cineasta manchego en su podcast cultural, Service95, que forma parte de su proyecto cultural del mismo nombre en el que también se incluye una web, newsletters y un club de lectura.

Desde entonces, ambos han dedicado elogios el uno al otro y Almodóvar ha querido dar su opinión sobre la cantante en un perfil elaborado por la edición estadounidense de Harper's Bazaar.

La intérprete de Houdini es la protagonista de portada del nuevo número y, además de una entrevista con ella, la revista ha incorporado las declaraciones de varios rostros conocidos cercanos a la artista, que pasó por Madrid con su gira el pasado mayo.

Precisamente sobre su talento y su presencia sobre el escenario, Almodóvar ha dado su opinión sobre Dua Lipa en unas declaraciones que recogen la esencia sobre lo que busca transmitir la cantante en esta etapa de su carrera.

"Está hecha para el escenario. Tiene un talento increíble para conectar con el público", comenta el cineasta a Harper's Bazaar. "La belleza siempre me sorprende, pero la suya es muy especial. Está viva. Es contagiosa. Puede hacer que todo un auditorio baile como si fuera una discoteca, con ese tono ronco suyo tan peculiar, que me encanta", añade Almodóvar alabando a la artista.

Después de triunfar por toda Europa con su gira Radical Optimism, Dua Lipa se ha tomado unas semanas de vacaciones antes de retomar su tour en Canadá y Estados Unidos. La cantante pasó unos días en Ibiza para celebrar su treinta cumpleaños por todo lo alto al ritmo de música flamenca.

La artista al grupo Ibossim Flamenco Ibiza, que con sus ritmos flamencos y mediterráneos animaron la fiesta. El grupo musical ha definido a la cantante en redes como "una auténtica diva flamenca" ya que no dejó de bailar en toda la noche junto a su familia, sus amigos y su prometido Callum Turner.