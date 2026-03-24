Preguntan a Carmen Maura si volvería a trabajar con Almodóvar y su respuesta no puede ser más contundente: "Ya no conectamos"

Si hay una actriz que lleva la etiqueta por excelencia de "chica Almodóvar" esa es Carmen Maura. La intérprete ha grabado seis cintas con el manchego, solo una menos de las que cuenta en su filmografía Penélope Cruz, entre ellas Laberinto de pasiones (1982), Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), Volver (2006) y Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980).

Precisamente fue en Mujeres al borde de un ataque de nervios, filme que le llevó a alzarse con su primer premio Goya a Mejor actriz protagonista, cuando ambos tuvieron un cisma profesional tras el que solo se reconciliaron fugazmente para Volver, con la que también ganó el Goya a Mejor actriz de reparto.

"Compartíamos el entusiasmo. Le gustaba que yo fuera natural y espontánea, y a mí me encantaban sus historias y cómo las contaba", ha señalado la actriz, que presenta el largometraje Calle Málaga, sobre sus primeras películas juntos en la década de los 80 en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Sobre su experiencia como Pepa en Mujeres al borde de un ataque de nervios, Maura no duda en calificarla como "una de las experiencias más difíciles de mi vida". "Pedro cambió por completo su forma de tratarme, no le gustaba lo que hacía y me lo decía delante de todos. Ya no conectábamos", ha señalado. No obstante, se muestra "orgullosa de haber formado parte de su carrera". "Conocer a ese grupo de personas tan diferentes al principio de mi carrera fue fantástico, me hizo amar aún más mi trabajo", ha señalado.

La promoción de esta película coincide con el comentado estreno del último filme de Almodóvar, por lo que al ser preguntada en una entrevista con El Independiente si ha visto la última película del manchego, Amarga Navidad, la actriz ha negado haberla visto para evitar dar una opinión a la prensa en la promoción del largometraje de Maryam Touzani que presenta.

"No nos apetece a ninguno de los dos": el cambio en su relación con Almodóvar

"Yo la imagen que tengo de Pedro es de cuando éramos 'pequeños', que no tiene nada que ver con el Pedro de hoy", ha señalado y se ha mostrado contundente ante la pregunta continua que recibe de la prensa de si volvería a trabajar con él: "No nos apetece a ninguno de los dos".

Según la actriz, ella sigue siendo "la misma" en su trabajo, mientras que para ella, Pedro Almodóvar ha cambiado. "El Pedro que yo conocí me decía 'haz esto' y lo hacía; no había más vueltas. Era otra cosa. Prefiero acordarme de ese Pedro, que no tiene nada que ver con el de hoy. Es una época maravillosa en la que aprendí muchísimo, pero yo era la misma actriz", ha indicado. "A lo mejor voy a ver su película y me parece demasiado difícil; es lo que me preocupa. Tengo que ir con la cabeza bien para entenderla", ha señalado sobre Amarga Navidad.

Para este filme, Almodóvar se rodea de otro reparto de "chicas" y "chicos" Almodóvar como Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, Aitana Sánchez-Gijón, Quim Gutiérrez, Victoria Luego o Milena Smit.

En la cinta, el manchego hace un ejercicio de autoficción doble, en el que refleja la vida de un escritor obsesionado con el guion de una película, claramente su alter ego, en la que a su vez refleja su personalidad en otra directora de cine y en la que plasma lo que le sucede a su alrededor, presentando los límites de "vampirizar historias".