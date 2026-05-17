El desempleo juvenil empuja a la generación Z en India a la reventa de ropa: "Una mala semana en el algoritmo puede arruinar todo el mes"

El desempleo es uno de los grandes males que se vive en algunos países. La falta de oportunidades detiene por completo el desarrollo de la vida de muchas familias y jóvenes en zonas como la India. Pero la generación Z ha decidido intentar salir adelante pese a los pocos puestos de trabajo.

Todo el mundo tiene que comer y los más jóvenes buscan sacar adelante sus vidas con trabajos secundarios que poco tienen que ver a lo que se habían dedicado hasta el momento de quedarse desempleados.

Según ha publicado el diario británico The Guardian, la generación Z está tratando de salir adelante con la ropa como principal protagonista. Es el caso de Astha Chhetri, una joven que empieza su jornada revisando el teléfono móvil.

A través de su smartphone, revisa la lista de proveedores y comprueba que el stock de su página web está perfecto y sin incidencias. Pero ella ha decidido dar una paso adelante a su tienda. ¿Cómo? Con ese mismo teléfono móvil, hace fotos y vídeos a la ropa que vende y los clientes le escriben directamente.

"No disfrutaba de mi trabajo, ni mental ni económicamente. Quería construir algo propio", ha contado al citado medio. A través de redes sociales como Instagram, se ha dado a conocer y está tratando de impulsar las ventas de ropa.

Un mercado de segunda mano que es clave

La clave de este auge entre los jóvenes con la ropa de segunda mano reside, precisamente, en el acto impacto de este mercado en la India. Según cifras de The Guardian, este mercado tiene un valor de 33.000 millones de rupias, lo que se traduciría en 2.500 millones de libras esterlinas o 2.866 millones de euros al año.

Ananya Khan tiene 21 años y es estudiante universitaria en Delhi. Pese a su formación, está trabajando en ese mercado. "Me encanta buscar sudaderas y camisetas originales en Instagram. Suelo gastar entre 800 y 1500 rupias por prenda", ha detallado.

Vishu Roy, de 22 años, ha decidido apostarlo todo por abrir su propia tienda de segunda mano en un negocio que ha sido, prácticamente, de casualidad. "Empecé con solo entre 5.000 y 10.000 rupias de ahorros provenientes de trabajos a tiempo parcial y ayuda familiar", ha contado.

"Vi a gente comprando ropa usada en los mercados y me di cuenta de que podía revenderla. Ahora, es mi principal fuente de ingresos", ha revelado. Algo que se ha convertido en una costumbre en redes sociales como Instagram.

Algunos jóvenes no usan esta red social para el postureo, la usan para intentar comprar algún producto al que pueden sacar rédito económico. "Siempre reviso sus publicaciones en Instagram a primera hora. A veces incluso espero a conseguir piezas exclusivas antes de que se agoten", cuenta un cliente de la tienda de Vishu Roy.

Lo hemos visto con el coleccionismo de cartas, de zapatillas exclusivas y, ahora, llega el turno de algunas marcas de ropa. En la India, la generación Z ha decidido dar un paso adelante ante la difícil situación laboral y han tratado de hacerse con su hueco y construir un futuro a base de crecer en un mercado de segunda mano que se hace notar en el país.