Última hora de las elecciones de Andalucía, en directo: la participación es de un 37,2% a las 14.00, casi tres puntos más que en 2022
Más de seis millones de andaluces están llamados este domingo a las urnas en unas elecciones clave. Casi 400.000 votan por primera vez.
La participación en las elecciones andaluzas a las 14:00 de la tarde ha ascendido al 37,23%, casi tres puntos por encima que en 2022. Casi 2,2 millones de personas han votado ya en la comunidad autónoma. El próximo dato de participación se publicará a las 18:00.
La ausencia de papeletas, de algún presidente de mesa que ha habido que sustituir o de algún conserje y los problemas para localizar las llaves de un local han sido algunas de las incidencias menores registradas este domingo en la apertura de los colegios andaluces, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que ha subrayado la normalidad de la jornada.
Fernández, que ha ejercido su derecho al voto en Baza (Granada), ha explicado que a las 09:46 horas quedaron constituidas con el personal correspondiente la totalidad de las mesas habilitados en las ocho provincias andaluzas. Sevilla y Cádiz son las que han registrado, ha dicho, esas "incidencias menores" en la apertura.
El delegado del Gobierno ha recordado que son 9.000 los efectivos de la Guardia Civil y 5.645 los agentes de la Policía Nacional desplegados en labores de custodia de los colegios y sus entornos y encargados del traslado, a partir de las 20:00 horas, de los votos a las distintas Juntas Electorales de zona para su recuento.
Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, ha informado durante una rueda de prensa en la isla de la Cartuja de Sevilla, que se está calebrando una jornada electoral con absoluta normalidad. "No se han registrado incidentes destacables", ha asegurado.
No obstante, la Junta Electoral de Cádiz, ha informado que un instituto del municipio de El Puerto de Santa María, cerrará con 10 minutos de retraso por una pequeña incidencia.
El candidato de Voz, Manuel Gavira, ha sido el último candidato en ejercer su derecho al voto este 17-M. Lo ha hecho en Cádiz y más allá de animar al electorado a votar, lo ha pedido para que el Gobierno "deje de ser una figura decorativa y que no afronte nuestros problemos. Los andaluces nos merecemos ser más", ha insitido ante los medios de comunicación que se encontraban en el colegio electoral.
La participación en las elecciones al Parlamento de Andalucía de este domingo asciende a un 15,05% a las 11:30 de la mañana, según la web oficial de la Junta de Andalucía. El dato es casi idéntico al de las elecciones de 2022.
La candidata al PSOE-A, María Jesús Montero ha mandado un mensaje "muy claro": "Es un día importantísimo". La exvicepresidenta del Gobierno ha animado a todos los andaluces a votar.
"Siempre nos preocupa que la participación sea bajo", "por eso lo más importante es que la gente acuda a las urnas y vote por el cambio", ha insistido. Además, la candidata ha aclarado que de momento, no ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que lo hará a lo largo del día.
Juan Manuel Moreno Bonilla, candidato del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Andalucía y actual presidente autonómico, ha ejercido su derecho a voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 11:00 en punto de la mañana de este 17-M.
"Quiero agradecer a todos la intensa y esperanzadora campaña", ha comenzado el presidente ante los medios de comunicación que se encontraban a las puertas del colegio electoral. "Ha llegado el día de las elecciones. Un día más que formidable para ejercer el derecho al voto".
El presidente de la Junta de Andalucía ha apelado a los andaluces a votar: "Antes de ir de comunión, o a comer, a votar". A los casi 400.000 jóvenes que votan por primera vez, el candidato del Partido Popular ha pedido que lo hagan "con responsabilidad".
Moreno ha explicado que "espero y deseo que no hay ningún tipo de incidencia", "que salga bien y que los ciudadanos que es más interesante para su futuro". "Tengo muy bienas sensaciones", ha agregado, "especialmente en los últimos días". "He visto mucha ilusión con mi proyecto pero soy muy consciente de la dificultad. Hay mucho que definir en el día de hoy", ha asegurado.
El candidato por Adelante Andalucía ha sido el segundo candidato en ejercer su derecho al voto en su ciudad natal, Jerez de la Frontera (Cádiz). Lo ha hecho acompañado de su madre en la Casa de la Juventud de la ciudad.
Ha dado las gracias a los medios por su labor "imprescindible" e inmediatamete ha animado a los electores a votar. "Nosotros llamamos al pueblo andaluz a participar. Hoy es el día. Que la gente vote por la gente normal y corriente", ha asegurado.
"Hay que votar por dos razones. Por todos los que dieron su vida por que hoy podamos votar y porque hoy es el único día que somos todos iguales". "Está la gente con previlegios, pero hoy todos tenemos el mismo poder". "Llamamos a la participación", ha esgrimido.
Antonio Maíllo, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía de Por Andalucía, ha sido el primero en votar. Ha destacado "la temperatura estupenda" y ha animado a los andaluces a votar.
Asimismo, el candidato ha agradecido el papel de los más de 5.200 apoderados del partido desplegados por toda Andalucía: "Agradezco el empeño, la ilusión y el despliegue". "Tenemos la ilusión de una movilización. Una propuesta de cambio y esperanza para Andalucía". En estos cuatro próximos años, asegura, "queremos la defensa de lo común".
El escrutinio oficial de los votos que se emitirán este domingo con motivo de las elecciones autonómicas durará cuatro días, desde el miércoles día 20 y hasta el sábado 23 de mayo, mientras que los parlamentarios que conformarán la Cámara andaluza de la XIII legislatura serán proclamados electos el lunes 1 de junio.
Aunque los datos provisionales podrán conocerse este mismo domingo por la noche, el escrutinio oficial en las distintas juntas electorales provinciales no comenzará hasta el día 20 y se prolongará hasta el sábado 23, según el calendario publicado por la Junta Electoral de Andalucía en su página web consultado por Europa Press.
Los días 24 y 25 de mayo podrán presentarse reclamaciones y protestas por parte de los representantes y apoderados de las candidaturas, y las juntas electorales provinciales tendrán un día, el martes 26, para resolverlos. Este trámite también es susceptible de recurso y las quejas pueden llegar hasta la Junta Electoral Central (JEC).
El lunes 1 de junio, las juntas electorales provinciales proclamarán a los parlamentarios electos, cuyos nombres deberán ser publicados a continuación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El nuevo Parlamento andaluz se constituirá el jueves 11 de junio a las 12.00 horas, según establece el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas.
Hasta las 09.00 horas, del 95,7% de las 10.403 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de la región.
La provincia donde está más avanzado el proceso es Córdoba, donde se encuentra al 99,37%, mientras que la más rezagada en Sevilla, donde está al 91,59%. La web de la Junta de Andalucía no notifica por el momento la suspensión de ninguna mesa electoral.
En concreto, a las 09.00 horas en la provincia de Almería ya están constituidas el 98,35% de las mesas electorales y sólo quedan pendientes 14; en Cádiz el 95,02% y restan otras 77; en Córdoba el 99,37% y faltan seis más; y en Granada el 99,12% y todavía no están completas otras diez.
Por su parte, en la provincia de Huelva ya están constituidas el 98,18% de las mesas electorales y sólo quedan pendientes doce; en Jaén el 98,84% y restan otras diez; en Málaga el 94,41% y faltan 99 más; y en Sevilla el 91,59% y todavía no están completas otras 119.
Los más de 3.000 colegios electorales distribuidos por cada una de las ocho provincias andaluzas han abierto en la mañana de este domingo para recibir a los electores este 17-M. La Junta ofrecerá tres avances informativos: a las 11:30, a las 14:00 y a las 18:00.
Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía de los principales partidos y coaliciones que concurren a las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo estarán repartidos por diferentes puntos de la comunidad para ejercer su derecho al voto.
El candidato del PP-A a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno, ejercerá su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Málaga a las 10:30 horas.
La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, votará en Sevilla capital, concretamente en el Colegio de Escuelas Profesionales Sagrada Familia Nuestra Señora de los Reyes, cerca del barrio de la Macarena, a las 11:00 horas.
Sevilla también es el lugar en el que el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ejercerá su derecho al voto. El cabeza de lista de la coalición votará en el Colegio Salesiano Santísima Trinidad en la calle María Auxiliadora entorno a las 10:00 horas.
Por otro lado, los candidatos de Vox y Adelante Andalucía votarán en la provincia de Cádiz, donde son cabeza de lista provinciales. Manuel Gavira ejercerá su derecho en el colegio San Vicente de Paúl de la capital gaditana a las 11,30 horas.
Asimismo, José Ignacio García votará en la Sala Paul de Jerez de la Frontera a las 10,30 horas. El candidato de Adelante Andalucía estará acompañado por su madre a la hora de votar.
Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con "infraestructura tecnológica duplicada" para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio.
En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.
El operativo se completará con la participación de miembros de las diferentes policías locales y de 206 agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
Por provincias, en Sevilla votarán 1,55 millones de personas; en Málaga, 1,21 millones; en Cádiz, un millón; en Granada, 726.517; en Córdoba, 627.117; en Jaén, 500.798; en Almería, 484.643; y en Huelva, 398.829.
Para ello, se han dispuesto 3.757 colegios electorales con 10.403 mesas electorales, que estarán atendidas por 31.209 miembros titulares y 62.418 suplentes.
Del total de personas que pueden votar, 6.510.856 residen en Andalucía, y 302.005 están inscritas en el extranjero (178.541 han solicitado el voto por correo).
De los electores residentes en Andalucía, hay 368.858 nuevos que podrán participar por primera vez en unas andaluzas al haber cumplido 18 años desde junio de 2022.
Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad.
Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura (PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía).
Las otras formaciones que han registrado candidaturas en las ocho provincias andaluzas son Escaños en Blanco, Se Acabó la Fiesta, PACMA, Partido Comunista del Pueblo Andaluz, Por un Mundo Más Justo, Falange de las JONS, Nación Andaluza y Andalucistas-Pueblo Andaluz.
¡Buenos días! Arrancamos una nueva cobertura en directo sobre la jornada electoral en Andalucía. Este 17-M están llamadas a las urnas más de seis millones de personas en unos comicios clave para la Comunidad. Casi 400.000 son nuevos votantes.