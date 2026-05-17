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Vicente Mera, médico experto en longevidad: "A los 60 años decides si vas a llevar el carrito de tus nietos o si ellos llevarán tu silla de ruedas"
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Vicente Mera, médico experto en longevidad: "A los 60 años decides si vas a llevar el carrito de tus nietos o si ellos llevarán tu silla de ruedas"

El especialista advierte de que nuestro estilo de vida tiene el doble de impacto que la genética.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Vicente Mera, médico internista especializado en longevidad.
Vicente Mera, médico internista especializado en longevidad.

Llegar a la vejez rebosando vitalidad siempre ha parecido una auténtica utopía para muchísimas personas. Por norma general, la sociedad suele percibir la tercera edad como un periodo inevitable de vulnerabilidad y achaques médicos Sin embargo, este paradigma pesimista está cambiando a pasos agigantados gracias a un concepto que ha irrumpido con fuerza en la medicina moderna: la longevidad.

A día de hoy, la población está empezando a adoptar un estilo de vida más saludable con un doble objetivo en mente: no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con una calidad de vida excelente. Para profundizar en este cambio de mentalidad, el médico internista y experto en longevidad Vicente Mera ha charlado en los micrófonos del medio digital Integra Health.

El altísimo e invisible coste de enfermar

Durante la entrevista, el galeno hace especial hincapié en la necesidad imperiosa de cuidar nuestro estado de salud para evitar pagar una factura altísima a largo plazo; y no se refiere precisamente al ámbito económico.

“El dolor de la enfermedad no es solo el que tú tienes; cuando tú enfermas, tu pareja, tu familia, también sufren. La salud es algo que nos afecta no solo a uno mismo”, declara de forma contundente.

La gran barrera que define el futuro

El internista subraya que la prevención es la llave maestra para mejorar nuestra expectativa de vida y recuerda la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestro propio cuerpo: “Somos propietarios de nuestro destino en un 80 %”, sostiene. 

Dependiendo de las costumbres y los hábitos que hayamos sembrado durante nuestra juventud y madurez, la barrera de los 60 años se presenta como el gran punto de inflexión vital.  “A los 60 años decides si vas a llevar el carrito de tus nietos o que ellos lleven tu silla de ruedas”, apunta Mera, resumiendo a la perfección la disyuntiva del envejecimiento. 

Para rematar y desterrar la excusa de la herencia familiar, el especialista aporta unas cifras muy esclarecedoras: “El estilo de vida supone más o menos el doble de impacto sobre la salud que los temas genéticos. Un tercio para la genética, dos tercios para el estilo de vida”, concluye, invitándonos a tomar las riendas de nuestra salud antes de que sea demasiado tarde.

Andrés Senior Duran
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Nacido en Bogotá, Colombia. Redactor del HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Javeriana y Máster de Marketing Deportivo de la Escuela Universitaria Real Madrid. Ha trabajado en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia. En el HuffPost escribe sobre distintas temáticas relacionadas con los ámbitos de sociedad, salud e internacional.

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