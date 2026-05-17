Vicente Mera, médico experto en longevidad: "A los 60 años decides si vas a llevar el carrito de tus nietos o si ellos llevarán tu silla de ruedas"

Llegar a la vejez rebosando vitalidad siempre ha parecido una auténtica utopía para muchísimas personas. Por norma general, la sociedad suele percibir la tercera edad como un periodo inevitable de vulnerabilidad y achaques médicos Sin embargo, este paradigma pesimista está cambiando a pasos agigantados gracias a un concepto que ha irrumpido con fuerza en la medicina moderna: la longevidad.

A día de hoy, la población está empezando a adoptar un estilo de vida más saludable con un doble objetivo en mente: no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos con una calidad de vida excelente. Para profundizar en este cambio de mentalidad, el médico internista y experto en longevidad Vicente Mera ha charlado en los micrófonos del medio digital Integra Health.

El altísimo e invisible coste de enfermar

Durante la entrevista, el galeno hace especial hincapié en la necesidad imperiosa de cuidar nuestro estado de salud para evitar pagar una factura altísima a largo plazo; y no se refiere precisamente al ámbito económico.

“El dolor de la enfermedad no es solo el que tú tienes; cuando tú enfermas, tu pareja, tu familia, también sufren. La salud es algo que nos afecta no solo a uno mismo”, declara de forma contundente.

La gran barrera que define el futuro

El internista subraya que la prevención es la llave maestra para mejorar nuestra expectativa de vida y recuerda la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestro propio cuerpo: “Somos propietarios de nuestro destino en un 80 %”, sostiene.

Dependiendo de las costumbres y los hábitos que hayamos sembrado durante nuestra juventud y madurez, la barrera de los 60 años se presenta como el gran punto de inflexión vital. “A los 60 años decides si vas a llevar el carrito de tus nietos o que ellos lleven tu silla de ruedas”, apunta Mera, resumiendo a la perfección la disyuntiva del envejecimiento.

Para rematar y desterrar la excusa de la herencia familiar, el especialista aporta unas cifras muy esclarecedoras: “El estilo de vida supone más o menos el doble de impacto sobre la salud que los temas genéticos. Un tercio para la genética, dos tercios para el estilo de vida”, concluye, invitándonos a tomar las riendas de nuestra salud antes de que sea demasiado tarde.