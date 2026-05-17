Una británica que vive en España va a buscar a sus hijos al colegio y alucina por lo que hacen en la salida

Desde que la británica y creadora de contenido @Mummyinmalaga llegó a España ha vivido ya varios choques culturales que le han sorprendido y que ha querido compartir en TikTok con sus seguidores. Este ha sido el undécimo caso que ha vivido y lo ha relatado en un vídeo publicado recientemente, que ya ha acumulado miles de visitas.

Esa sorpresa comenzó al ir a buscar a sus hijos a la salida del colegio, donde le llamó mucho la atención cómo son las familias españolas. Para ella, las entradas y salidas del colegio son como "una reunión familiar": "Son intensos, quiero decir, incluso yo me sentí un poco abrumada al principio y eso que soy extrovertida".

"Tenéis a madres y padres abrazándose y besándose a través del pasillo, gritando: ¡Hola!, ¿cómo estás? Tenemos una reunión la semana que viene, ¿cómo va la esposa del hermano de tu primo?", ha relatado, refiriéndose a lo abiertos que son los españoles y a las buenas relaciones que existen entre los padres.

"30 segundos al día en los que siento que recuperé mi vida social"

"Es absolutamente increíble y, para ser sincero, me estoy complaciendo en ello", ha añadido. Cuando le visitan amigos o familiares del Reino Unido, les lleva al colegio de sus hijos para que lo comprueben en primera persona: "Los traigo conmigo y ellos dicen: ¡Oh, Dios mío! Como si no pudieran creerlo".

Lo ha visto muy diferente a la "conversación clásica en la puerta de la escuela que se tiene en el Reino Unido". Tal y como ha explicado, allí todo se resume en un simple: "Hola, ¿cómo estás?". Para ella, se ha convertido en "30 segundos al día en los que de repente siento que he recuperado mi vida social".

En cuanto a las reacciones, algunos españoles han respondido con una idea que han puesto en común: "Nos gusta una charla, sea donde sea".