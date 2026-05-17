La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta tecnológica, sino un cambio profundo que transformará la sociedad en los próximos años. Así lo defiende Pilar Manchón, directora de Estrategia de Investigación en IA de Google, quien reclama una mayor apuesta política por la innovación y la formación tecnológica desde edades tempranas.

Durante una entrevista concedida al diario 'El País', la experta aseguró que la educación en inteligencia artificial debería empezar en los colegios. "Animaría a cualquier partido político a impulsar que la gente se forme en IA desde los colegios", afirmó. "La transformación es inevitable".

Manchón describe el momento actual como una auténtica revolución social. Según explica, la inteligencia artificial marcará "la metamorfosis más grande" que vivirá la sociedad moderna y considera fundamental preparar a las nuevas generaciones para convivir con estas herramientas.

La directiva también pidió más inversión pública y privada en investigación y desarrollo. A su juicio, apostar por la innovación tecnológica ofrece resultados cada vez más rápidos con inversiones relativamente pequeñas. "A mí siempre me falta innovación", señaló.

La sevillana cree especialmente en el potencial tecnológico de Andalucía y lamenta que muchas veces no se valore suficientemente el nivel de los profesionales de la región. "En Andalucía tenemos una cultura de la humildad excesiva", aseguró.

Además de trabajar en Google, Manchón ha colaborado en distintos proyectos relacionados con la inteligencia artificial tanto con el Gobierno de España como con la Junta de Andalucía, participando en consejos de expertos y estrategias vinculadas al desarrollo tecnológico.

Por otra parte, la especialista considera que la IA también puede servir para agilizar trámites administrativos y mejorar los servicios públicos. En este sentido, comparó las dificultades burocráticas para emprender en España con la rapidez de países como Estados Unidos.

Sobre el futuro, Manchón cree que la inteligencia artificial cambiará incluso la forma de acceder al conocimiento y al aprendizaje. Preguntada por la enseñanza de idiomas, llegó a afirmar que aprender inglés en el futuro "será como aprender italiano. Más fácil que el inglés".