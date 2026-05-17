Hugo Aerts, profesor de Harvard: "El timo ha sido pasado por alto durante décadas y puede ser una pieza que faltaba para explicar por qué envejecemos de manera diferente"

La palabra 'timo' suele tener una connotación bastante negativa en nuestra sociedad. Por lo general, asociamos automáticamente este término con un engaño, estafa o fraude de dinero o bienes personales.

Planteado así, relacionar la palabra "timo" con la salud parecería una broma de mal gusto. Sin embargo, en el ámbito de la anatomía, el timo es un órgano vital ubicado en el centro del tórax que resulta fundamental para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico.

Esta glándula actúa como un auténtico centro de entrenamiento para las células T del sistema inmune, que son los "soldados" encargados de ayudar al cuerpo a reconocer y combatir las infecciones. Hasta ahora, el consenso médico generalizado daba por hecho que este órgano perdía toda su relevancia pasada la pubertad, ya que su tamaño se va encogiendo irremediablemente con el paso de los años y deja de producir linfocitos T nuevos.

El secreto de la longevidad escondido en el tórax

Sin embargo, una reciente investigación liderada por el Hospital General de Massachusetts Brigham ha echado por tierra esta vieja creencia médica, tal y como recoge un artículo publicado por el diario británico The Independent.

Mediante el uso de inteligencia artificial, los médicos analizaron miles de tomografías computarizadas y descubrieron un patrón fascinante: los adultos que conservaban un timo más sano tendían a vivir más tiempo y presentaban unos menores riesgos de sufrir enfermedades cardíacas o de desarrollar cáncer.

Otro estudio evidencia que la salud del timo influye en la respuesta de los pacientes con cáncer a un tratamiento clave. “El timo ha sido ignorado durante décadas y podría ser una pieza clave para explicar por qué las personas envejecen de manera diferente”, resume Hugo Aerts, profesor de la Universidad de Harvard.

Un escudo vital contra los tumores

El experto destaca la necesidad de cambiar el enfoque de la medicina moderna hacia este órgano olvidado. “Nuestros hallazgos sugieren que la salud del timo merece mucha más atención y podrían abrir nuevas vías para comprender cómo proteger el sistema inmunitario a medida que envejecemos”, complementa Aerts.

Los datos de la investigación hablan por sí solos y demuestran cómo la salud del timo influye directamente en la supervivencia de los pacientes oncológicos. Tras analizar a 1.200 personas tratadas con inmunoterapia (un tratamiento que consiste en "despertar" y preparar al propio sistema inmunitario para que ataque a las células tumorales), los resultados fueron contundentes.

El estudio desvela que los pacientes que gozaban de una mejor salud tímica presentaban un riesgo de progresión del cáncer un 37% menor y un riesgo de mortalidad hasta un 44% más bajo, incluso después de ajustar las lógicas diferencias clínicas entre los perfiles de los pacientes, los tipos de tumores y los tratamientos aplicados. Unas cifras espectaculares que obligan a la ciencia a mirar con mucho más respeto a esta glándula.