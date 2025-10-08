Preguntan a Jeremy Allen White por su artista español favorito y su respuesta no podía ser otra

Este martes, Jeremy Allen White visitó el centro de Madrid con motivo de la premiere del biopic de Bruce Springsteen: Deliver Me From Nowhere para la que ha tenido que aprender a tocar la armónica e incluso contó con entrenadores vocales para lograr de la forma más conseguida posible la voz de The Boss.

En su encuentro con los medios en la alfombra roja del evento, respondió a las preguntas de Los40, quienes le preguntaron por cuál era su artista español predilecto. "Rosa [Rosalía], me encanta, es maravillosa. Como el flamenco, es maravillosa, me encanta Rosalía. No se me viene otro a la mente", dice al micrófono de Los40.

Sus palabras han generado numeroso revuelo ya que ambos mantuvieron un romance desde finales de octubre de 2023, aunque la supuesta relación entre ambos acabaría antes del año, ya que en septiembre de 2024, Jeremy Allen White no acudió al cumpleaños de la catalana y fue pillado besándose con su compañera de reparto en The Bear, Molly Gordon.

A pesar de que ambos ya han coincidido después de su ruptura en numerosas ocasiones como en los Juegos Olímpicos de París 2024 o la gala Met de ese mismo año y no han vuelto a posar juntos, parece que Allen White sí que guarda cierto cariño a la catalana, al menos, en el plano artístico.

Una cinta que aborda la época más turbulenta de Springsteen

La película de Scott Cooper está basada en el libro homónimo de Warren Zanes y narra cómo Springsteen llegó a grabar el que es su álbum más personal, Nebraska, tras el éxito comercial que le supuso a principios de los 80 con The River y poco antes de que llegara su éxito definitivo con Born in the USA.

El reparto del filme lo completan el actor de Succession, Jeremy Strong, como el manager del artista; Stephen Graham, conocido entre otros muchos papeles por dar vida al padre de Adolescencia como Douglas Springsteen, padre de Bruce, y Paul Walter Hauser, que interpreta a Mike Batlan, el técnico de guitarras que le ayudó a grabar de forma casera Nebraska. La cinta se estrenará el próximo 24 de octubre