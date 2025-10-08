Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Preguntan a Jeremy Allen White por su artista español favorito y su respuesta no podía ser otra
Cultura

Cultura

Preguntan a Jeremy Allen White por su artista español favorito y su respuesta no podía ser otra

El actor ha estado en Madrid con motivo de la premiere de la cinta 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'.

Marina Prats
Marina Prats
Jeremy Allen White en la premiere de la cinta 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'.Getty Images

Este martes, Jeremy Allen White visitó el centro de Madrid con motivo de la premiere del biopic de Bruce Springsteen: Deliver Me From Nowhere para la que ha tenido que aprender a tocar la armónica e incluso contó con entrenadores vocales para lograr de la forma más conseguida posible la voz de The Boss.

En su encuentro con los medios en la alfombra roja del evento, respondió a las preguntas de Los40, quienes le preguntaron por cuál era su artista español predilecto. "Rosa [Rosalía], me encanta, es maravillosa. Como el flamenco, es maravillosa, me encanta Rosalía. No se me viene otro a la mente", dice al micrófono de Los40.

Sus palabras han generado numeroso revuelo ya que ambos mantuvieron un romance desde finales de octubre de 2023, aunque la supuesta relación entre ambos acabaría antes del año, ya que en septiembre de 2024, Jeremy Allen White no acudió al cumpleaños de la catalana y fue pillado besándose con su compañera de reparto en The Bear, Molly Gordon.

A pesar de que ambos ya han coincidido después de su ruptura en numerosas ocasiones como en los Juegos Olímpicos de París 2024 o la gala Met de ese mismo año y no han vuelto a posar juntos, parece que Allen White sí que guarda cierto cariño a la catalana, al menos, en el plano artístico.

Una cinta que aborda la época más turbulenta de Springsteen

La película de Scott Cooper está basada en el libro homónimo de Warren Zanes y narra cómo Springsteen llegó a grabar el que es su álbum más personal, Nebraska, tras el éxito comercial que le supuso a principios de los 80 con The River y poco antes de que llegara su éxito definitivo con Born in the USA.

El reparto del filme lo completan el actor de Succession, Jeremy Strong, como el manager del artista; Stephen Graham, conocido entre otros muchos papeles por dar vida al padre de Adolescencia como Douglas Springsteen, padre de Bruce, y Paul Walter Hauser, que interpreta a Mike Batlan, el técnico de guitarras que le ayudó a grabar de forma casera Nebraska. La cinta se estrenará el próximo 24 de octubre 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 