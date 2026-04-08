¿Qué harían los finalistas con el millón de euros del premio Aena de Narrativa? 

Tenemos nuevo galardón literario. Se trata del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, surgido para impulsar la creación literaria, fomentar la lectura y fortalecer el vínculo entre la literatura y la sociedad.

Como señaló Aena, empresa de gestión de aeropuertos participada en un 51% por el Estado, estamos ante obras ya publicadas tanto en castellano como en lenguas cooficiales que "destaquen por su calidad literaria, originalidad y aporte cultural". Hasta ahí nada sorprende. Lo que sí lo hace es que el premio está dotado con 1.000.000 de euros para la obra ganadora y 30.000 euros para cada finalista.

Cinco finalistas de cuatro países

Los elegidos fueron la novela Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolince (Colombia), publicada por Alfaguara, Marciano, de Nona Fernández (Chile), de Penguin Random House, Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente (España), de Anagrama, El buen mal, de Samanta Schweblin (Argentina), de Seix Barral, y Canon de cámara oscura, de Enrique Vila-Matas (España), de la editorial Seix Barral.

Tras la selección de estas novelas publicadas en 2025 se pasaron al jurado, compuesto por la escritora Rosa Montero, que ejerce como presidenta, así como por los también escritores Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, Leila Guerriero, José Carlos Llop y Elmer Mendoza. Los periodistas y escritores Jesús Gª Calero y Sergio Vila-Sanjuán ejercen como secretarios del jurado.

Los escritores Nona Fernández, Samantha Schweblin, Héctor Abad Faciolince, Marcos Giralt Torrente y Enrique Vila-Matas EFE

El ganador se conocerá este 8 de abril en una gala en Barcelona. Previamente tuvo lugar una rueda de prensa en la que participaron los cinco finalistas. "En un mundo en el que las humanidades se desacreditan, donde no nos quieren pensando, cualquier iniciativa que eleve el trabajo cultural y el pensamiento debería ser bienvenida", opinó Jorge Fernández Díaz, miembro del jurado, en declaraciones recogidas por EFE.

¿Para qué quiere el millón si resulta ganador? Vila-Matas confesó "ni saber" cuánto dinero es un millón de euros, al tiempo que, como el resto, se mostró feliz por poder formar parte de un nuevo premio que concederá, sobre todo, "visibilidad" y "nuevos lectores".

Schweblin dijo solo pensar en los 30.000 euros que todos recibirán como finalistas. "Lo otro, por suerte, ni me lo planteo", aseguró la argentina, a la que le gustaría tener un sueldo fijo, mientras que Abad Faciolince expresó que no debería haber "polémica" por que un galardón de literatura llegue al millón de euros: "Si le dan a un tenista un premio similar o muy superior, pues nadie lo pone en duda. Pero no pasa igual con los escritores, porque estamos hechos para criticarlo todo y, en realidad, está bien que así sea".

El autor de 'Ahora y la hora' aseguró que se prohíbe pensar en qué haría con el importe del premio, aunque tiene claro que si gana se va a jubilar. Además confesó que, cada vez que su mente cae en la tentación, "recuerda el cuento de 'la lechera'". Por otro lado, Nona Fernández quiere un lavavajillas y Giralt un móvil, pero todos ellos quieren tiempo para leer y escribir.