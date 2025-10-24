Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Recuperado el cuadro de Picasso que desapareció en Madrid: la Policía cree que no salió de la ciudad
La obra 'Naturaleza muerta con guitarra' debía viajar a Granada para exponerse en una muestra. 

Pablo Picasso en su estudio de ParísBettmann Archive / Getty Images

Misterio casi resuelto. La Policía ha informado este viernes que el cuadro de Pablo Picasso que estaba en paradero desconocido desde el pasado 3 de octubre ha sido recuperado en Madrid. La pintura Naturaleza muerta con guitarra (1919) debía viajar junto a otras obras desde Madrid a Granada para una exposición.

Ahora, las autoridades sospechan que el cuadro no llegó a subir nunca al camión que debía trasladarlo a la ciudad andaluza, por lo que podría no haber salido de Madrid. 

Por ahora, la investigación de la Brigada de Patrimonio Histórico continúa abierta para saber qué pasó exactamente para que se traspapelara el bodegón y la Policía Científica ya ha inspeccionado el paquete que contenía el cuadro, asegurado en 600.000 euros. 

Lo que se sabe es que la obra Naturaleza muerta con guitarra se guardó el 25 de septiembre junto al resto de obras que debían viajar desde Madrid a Granada para la exposición Bodegón. La eternidad de lo inerte que se iba a celebrar en CajaGranada Fundación a partir del 6 de octubre. 

El 10 de octubre, el centro cultural andaluz formalizó la denuncia al comprobar que esta pieza no había llegado junto al resto de 56 obras que se trasladaron desde la capital. Además, la fundación relató que el 3 de octubre la empresa encargada de transportar de las obras se presentó en sus instalaciones para entregar las obras. 

"Al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar", explicaron desde la fundación, en declaraciones recogidas por EFE. 

De esta forma, se hicieron unas comprobaciones básicas y se firmaron las cartas conforme se habían recibido las piezas que se iban a exponer en la muestra. Quedaba pendiente desembalar y comprobar con exactitud una a una las piezas al desembalarlas el 6 de octubre. 

Efectivamente, ese día a las 8:30 se inició el desembalaje de las piezas, que habían permanecido almacenadas bajo videovigilancia, y la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad detectaron que faltaba el Picasso a media mañana. 

El periódico Ideal de Granada apuntó, citando fuentes del centro cultural, que "allí ya llegó una obra menos de las que figuraban en el listado", que califican como "muy mal ordenado".

