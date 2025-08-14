Rosalía se convierte en 'La Maja' de Goya en la portada de 'Elle' y avanza sobre su cuándo saldrá su disco: "La fecha límite siempre puede cambiar"

Rosalía está de vuelta. Al menos, a nivel mediático y más allá de la polémica desatada por su silencio ante la masacre en Palestina. Después de protagonizar una sonada campaña para New Balance, la motomami es la protagonista de la edición de septiembre de la edición estadounidense de la revista Elle, con una llamativa sesión de fotos a cargo del dúo de fotógrafos holandés-estadounidense Inez & Vinoodh.

Como "la última romántica" o "el romance del otoño protagonizado por Rosalía", la publicación la encuadra en unas fotos que recuerdan a La maja vestida de Goya, un guiño que ya había hecho en el videoclip de Di mi nombre, de su disco El Mal Querer.

En ellas, con estilismo de Alex White, el clavel en la boca, los tonos rojos en contraste con el negro de su pelo y algunas poses concretas con lo que simula un mantón o un taconeo flamenco con un vestido de flecos, Rosalía muestra que su esencia romántica está más viva que nunca.

A pesar de esto, en la entrevista no ha desvelado demasiados detalles de su nuevo trabajo, un esperado por sus fans "R4" del que ya se han desatado todo tipo de teorías. De hecho, ha dejado claro que todavía no lo ha acabado y que va a atrasar su lanzamiento.

“El ritmo de todo es tan rápido, tan frenético [...] Y pienso: 'Dios mío, han pasado ocho años desde que publiqué mi primer trabajo'. Me parece una locura", señala en su charla con la revista.

Precisamente por estos tiempos que marca la industria musical y que apremian la producción masiva, Rosalía no quiere acelerar su trabajo."¿Qué es el tiempo? ¡Es tan relativo! Siempre hay una fecha límite, y bueno, la fecha límite siempre puede cambiar", bromea. "Estoy en el proceso", matiza en la entrevista, donde recuerda que continúa en el estudio trabajando en este nuevo álbum. "Paso muchas horas en el estudio. Estoy en reclusión", señala y responde así ante los rumores de posibles relaciones amorosas, entre ellas su vínculo con el actor Emilio Sakraya.

De hecho, cita a su compañera Björk, con la que lanzó el tema Oral, para recalcar que ha estado desconectada durante el proceso creativo: "Björk dice que para crear, necesitas períodos de privacidad; para que una semilla crezca, necesita oscuridad".

Rosalía también se sincera sobre las distintas formas de hacer música y cómo ella se ha convertido en una especie de "recolectora". “Muchas veces, la forma más masculina de hacer música se centra en el héroe: en mí, en lo que he logrado, en lo que tengo… bla, bla, bla", señala. “Una forma más femenina de escribir, en mi opinión, es como buscar comida. Soy consciente de las historias que me han precedido, de las historias que suceden a mi alrededor. Las recojo, puedo compartirlas; no me pongo en el centro, ¿verdad", detalla.

Sobre su aparición en la próxima temporada de Euphoria, que previsiblemente se estrenará próximo 2026, la catalana ha asegurado estar muy contenta de reencontrarse con amigas como Zendaya o su expareja Hunter Schafer: "Tengo buenos amigos allí. Es muy agradable poder encontrarnos".