Rosalía vuelve a cantar en inglés con 'LLYLM'

A punto de cumplirse un año de de la publicación de Motomami y cerrar el que, posiblemente, haya sido su año más triunfal fuera de España, Rosalía ha publicado esta medianoche LLYLM (Lie like you love me).

La canción, con título y parte de la letra en inglés, se ha lanzado de forma oficial pocas horas después de su filtración al completo. La misma Rosalía había compartido con con sus seguidores en redes sociales un fragmento de poco más de medio minuto de la canción.

"Y es que hoy es carnaval, yo soy de aquí y tú eres de allá, lo diré en inglés y me entenderás", canta la artista entre palmas en el fragmento que precede al estribillo en el idioma de Shakespeare: "I don't need honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Cover me in a dream. I'll be yours, our fantasy / Who need the honesty / Baby, lie like you love me, lie like you love me / Maybe the happy end becomes real enough for me".

No es la primera vez que Rosalía compone en inglés, pero sí la primera vez que publica en solitario algo en esta lengua, ya que fue coautora y cointérprete de Barefoot In The Park, un tema de 2019 en el que cantaba con el músico británico James Blake, y también de la nueva versión que grabó de Blinding Lights con The Weeknd en 2020. Asimismo, en su primer álbum, Los Angeles (2017), incluyó una reinterpretación de I See a Darkness, original de Will Oldham que también cantó Johnny Cash en el pasado.

LLYLM (Lie like you love me) llega solo diez meses después de la publicación de su aplaudido tercer disco de estudio, MOTOMAMI , que la crítica especializada situó entre lo mejor de la cosecha musical mundial de 2022 y que le han valido el reconocimiento de la industria con una buena cantidad de gramófonos de oro en los Latin Grammy de este año.

Lejos de acomodarse, en su tendencia a nutrir cada poco tiempo con novedades el interés de sus seguidores, el pasado mes de julio vio la luz su mayor éxito en solitario hasta el momento, Despechá, del que en diciembre publicó una versión junto a Cardi B.

La primera noticia sobre LLYLM (Lie like you love me) llegó a través de TikTok, donde subió a principios de enero un fragmento grabado mientras paseaba en barca en Japón junto a su novio, Rauw Alejandro, aunque fue eliminado rápidamente, para volver a subir otro días más tarde, pero esta vez a solas.