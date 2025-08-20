Sally Rooney se planta ante el gobierno británico con su apoyo a Palestine Action, una organización declarada terrorista en Reino Unido

El nombre de Sally Rooney está en boca de todos, y en esta ocasión no es por el lanzamiento de una nueva novela, sino por su firme decisión de apoyar al grupo Palestine Action a pesar de la prohibición del gobierno británico.

La escritora irlandesa, autora de exitosas novelas como Gente normal o Conversaciones entre amigos, ha explicado en una columna en el diario The Irish Times que seguirá apoyando verbalmente y donando sus ingresos a la organización activista, que el gobierno de Reino Unico declaró como grupo terrorista.

"Palestine Action, proscrita por la misma ley, no ha causado ninguna muerte y nunca ha abogado por el uso de la violencia contra ningún ser humano. ¿Por qué, entonces, arrestan a sus simpatizantes por llevar camisetas, mientras que los murales que celebran a los escuadrones de la muerte unionistas permanecen intactos?", denunció Rooney en su columna en relación a los arrestos que se han producido por apoyar al grupo.

La escritora, que ha explicado que habría publicado su texto en un medio británico pero que decidió hacerlo en Irlanda para que llegara a más gente ante posibles censuras, ha cargado contra el gobierno liderado por Keir Starmer por legislar el contra de la liberta de expresión. "Ha despojado voluntariamente a sus ciudadanos de derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho a expresar y leer opiniones discrepantes, para proteger su relación con Israel", defendió la autora.

Rooney, que ha conseguido ser un enorme éxito en ventas con todas sus novelas y con las adaptaciones de su trabajo en la pequeña pantalla, no ha dudado en asegurar que utilizará los ingresos que recibe de su trabajo para apoyar financieramente a Palestine Action, algo que podría considerarse delito bajo la Ley de Terrorismo de Reino Unido.

"Quiero dejar claro que pretendo utilizar los beneficios de mi trabajo, así como mi plataforma pública en general, para seguir apoyando a Palestine Action y la acción directa contra el genocidio en la medida de lo posible"

"Mis libros, al menos por ahora, se siguen publicando en Gran Bretaña y se encuentran fácilmente en librerías e incluso supermercados. En los últimos años, la cadena estatal británica (BBC) también ha televisado dos excelentes adaptaciones de mis novelas y, por lo tanto, me paga regularmente honorarios residuales. Quiero dejar claro que pretendo utilizar los beneficios de mi trabajo, así como mi plataforma pública en general, para seguir apoyando a Palestine Action y la acción directa contra el genocidio en la medida de lo posible", ha asegurado de manera firme la escritora.

La autora tiene claro que podría enfrentarse a cargos, pero pretende seguir plantando clara al gobierno: "Si el Estado británico considera esto ‘terrorismo’, quizá debería investigar a las organizaciones sombrías que siguen promoviendo mi trabajo y financiando mis actividades como WH Smith y la BBC", ha sentenciado.

Un portavoz del gobierno británico aseguró el lunes que "apoyar a una organización prohibida es un delito según la Ley de Terrorismo” y además señaló que "nadie debería respaldar" a Palestine Action.

Por otro lado, la embajadora de Palestina en Dublín, Jilan Wahba Abdalmajid, agradeció a Rooney que utilizara su plataforma para denunciar la situación en Gaza. "Espero que estos llamamientos se traduzcan en acciones prácticas que detengan los horrores que estamos presenciando perpetrados por Israel en Palestina; que detengan el genocidio y el desplazamiento forzado, y que pongan fin a la ocupación israelí", aseguró.