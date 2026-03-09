El comentario de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet entorpece su carrera al Oscar: ¿peligran sus opciones de ganar?

"Si un país no tiene una Karla Sofía Gascón en los Oscar, se le asignará de oficio". Este es uno de los múltiples comentarios que se han hecho en X en los últimos días después de las declaraciones en las que Timothee Chalamet se reía de la ópera y el ballet.

En una charla con Matthew McConaughey sobre el futuro del cine, el actor aseguraba que no quería trabajar el en algo que "no le importa a nadie" como las artes escénicas. “No quiero trabajar en el ballet o la ópera, ni en cosas en las que tenga que estar en plan 'mantén esto vivo por mucho que ya no le importa a nadie'. Con todo el respeto hacia la gente del ballet y la ópera”, comentó Chalamet.

Las palabras del protagonista de Marty Supreme cayeron como un jarro de agua fría en la comunidad de la ópera y el ballet, que no han dudado en responder al actor. Durante todo el fin de semana, se han sucedido los reels y publicaciones en redes sociales invitando a Chalamet a acudir a sus espectáculos.

Desde la Metropolitan Opera de Nueva York pasando por el Royal Ballet de Londres, la Ópera de París o el Teatro Real de Madrid. Especialmente ácidos han sido en la Ópera de Viena, donde comentaron que dentro de 200 años todo el mundo recordaría Carmen pero que no tenían tan claro que fuera así con Marty Supreme.

Mientras, desde la Ópera de Seattle (Estados Unidos), han aprovechado para habilitar un código de descuento con el nombre del actor durante todo el pasado fin de semana.

¿Peligran sus opciones para el Oscar?

La película sobre una estrella del ping pong en los años 50 le ha valido a Chalamet una nueva nominación al Oscar a Mejor actor. De hecho, hasta hace unas semanas, el intérprete, que ganó en enero el Globo de Oro y el Critic's Choice, era el favorito para llevarse la estatuilla a casa.

Es de sobra conocido el empeño del novio de Kylie Jenner para intentar ganar su primer Oscar y no hay más que ver la intensa campaña de promoción de Marty Supreme que ha provocado en muchas personas el efecto contrario al que pretendía al considerarla impertinente.

A eso se ha sumado la polémica por sus declaraciones sobre la ópera y el ballet y la victoria de Michael B. Jordan, uno de sus competidores por su trabajo en Los pecadores, en los premios el gremio de actores. Según las predicciones de Gold Derby, Jordan es ahora el favorito con un 57% de posibilidades de ganar su primer Oscar, mientras que Chalamet se quedaría en un 29%.

Ellos no son los únicos candidatos ya que tampoco hay que olvidar a Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Wagner Moura por El agente secreto e Ethan Hawke por Blue Moon.

Michael B. Jordan, en los Actor Awards Michael Buckner/Getty Images

Por ahora, Chalamet ha guardado silencio sobre su controvertido comentario y continúa promocionando Marty Supreme. Una promoción que le ha llevado recientemente a Japón, donde ha posado con las sudaderas de la película que ha ido regalando a personajes que se atreven a "soñar a lo grande", desde Lamine Yamal hasta Justin Bieber.

A pesar de que ha generado rechazo, no se puede decir que el comentario de Chalamet haya provocado la oleada de críticas que sufrió hace un año Karla Sofía Gascón por sus tuits racistas y que complicó la carrera de Emilia Pérez, que era la película más nominada de la pasada edición.

Para saber el desenlace, habrá que esperar hasta este domingo, cuando se entregarán los galardones de la Academia de Hollywood en Los Ángeles.