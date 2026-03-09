Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El comentario de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet entorpece su carrera al Oscar: ¿peligran sus opciones de ganar?
Cultura
Cultura

El comentario de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet entorpece su carrera al Oscar: ¿peligran sus opciones de ganar?

El actor era hasta hace unas semanas el favorito por 'Marty Supreme'. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Timothée Chalamet, en los Actor Awards
Timothée Chalamet, en los Actor Awards

"Si un país no tiene una Karla Sofía Gascón en los Oscar, se le asignará de oficio". Este es uno de los múltiples comentarios que se han hecho en X en los últimos días después de las declaraciones en las que Timothee Chalamet se reía de la ópera y el ballet. 

En una charla con Matthew McConaughey sobre el futuro del cine, el actor aseguraba que no quería trabajar el en algo que "no le importa a nadie" como las artes escénicas. “No quiero trabajar en el ballet o la ópera, ni en cosas en las que tenga que estar en plan 'mantén esto vivo por mucho que ya no le importa a nadie'. Con todo el respeto hacia la gente del ballet y la ópera”, comentó Chalamet. 

Las palabras del protagonista de Marty Supreme cayeron como un jarro de agua fría en la comunidad de la ópera y el ballet, que no han dudado en responder al actor. Durante todo el fin de semana, se han sucedido los reels y publicaciones en redes sociales invitando a Chalamet a acudir a sus espectáculos. 

Desde la Metropolitan Opera de Nueva York pasando por el Royal Ballet de Londres, la Ópera de París o el Teatro Real de Madrid. Especialmente ácidos han sido en la Ópera de Viena, donde comentaron que dentro de 200 años todo el mundo recordaría Carmen pero que no tenían tan claro que fuera así con Marty Supreme

Mientras, desde la Ópera de Seattle (Estados Unidos), han aprovechado para habilitar un código de descuento con el nombre del actor durante todo el pasado fin de semana. 

¿Peligran sus opciones para el Oscar?

La película sobre una estrella del ping pong en los años 50 le ha valido a Chalamet una nueva nominación al Oscar a Mejor actor. De hecho, hasta hace unas semanas, el intérprete, que ganó en enero el Globo de Oro y el Critic's Choice, era el favorito para llevarse la estatuilla a casa. 

Es de sobra conocido el empeño del novio de Kylie Jenner para intentar ganar su primer Oscar y no hay más que ver la intensa campaña de promoción de Marty Supreme que ha provocado en muchas personas el efecto contrario al que pretendía al considerarla impertinente. 

A eso se ha sumado la polémica por sus declaraciones sobre la ópera y el ballet y la victoria de Michael B. Jordan, uno de sus competidores por su trabajo en Los pecadores, en los premios el gremio de actores. Según las predicciones de Gold Derby, Jordan es ahora el favorito con un 57% de posibilidades de ganar su primer Oscar, mientras que Chalamet se quedaría en un 29%. 

Ellos no son los únicos candidatos ya que tampoco hay que olvidar a Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Wagner Moura por El agente secreto e Ethan Hawke por Blue Moon

Michael B. Jordan, en los Actor Awards
  Michael B. Jordan, en los Actor Awards

Por ahora, Chalamet ha guardado silencio sobre su controvertido comentario y continúa promocionando Marty Supreme. Una promoción que le ha llevado recientemente a Japón, donde ha posado con las sudaderas de la película que ha ido regalando a personajes que se atreven a "soñar a lo grande", desde Lamine Yamal hasta Justin Bieber.

A pesar de que ha generado rechazo, no se puede decir que el comentario de Chalamet haya provocado la oleada de críticas que sufrió hace un año Karla Sofía Gascón por sus tuits racistas y que complicó la carrera de Emilia Pérez, que era la película más nominada de la pasada edición.

Para saber el desenlace, habrá que esperar hasta este domingo, cuando se entregarán los galardones de la Academia de Hollywood en Los Ángeles. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

