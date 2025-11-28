Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sonia y Selena se separan por "decisión unilateral" de Sonia
Cultura
Cultura

Sonia y Selena se separan por "decisión unilateral" de Sonia

Según un comunicado, la noticia de la separación del dúo autor de temas como 'Yo quiero bailar' se debe a "varias divergencias".

Marina Prats
Marina Prats
Sonia y Selena durante su actuación en el Benidorm Fest 2025.
Sonia y Selena durante su actuación en el Benidorm Fest 2025.Manuel Queimadelos

Sonia y Selena pusieron a toda España a bailar en 2001 a los sones de ese "Yo quiero bailar toda la noche". Ahora, un año después de su regreso con motivo del Benidorm Fsest 2025 donde participaron con la canción Reinas, que no logró pasar a la final del certamen, el dúo ha anunciado su separación por una "decisión unilateral" de una de sus componentes, Sonia Madoc.

"Lamentamos comunicar que el dúo musical Sonia y Selena ha quedado disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, Sonia Madoc", señalan en su comunicado firmado por su agencia de representación Locamente Talent, donde apuntan a que la artista ha alegado "varias divergencias".

"Agradecemos a todas las personas y público que las han acompañado en esta nueva etapa. Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso uno a uno", apuntan y avanzan que habrá más declaraciones por parte del equipo que las ha acompañado y por Selena Leo, la otra componente del dúo. 

En el comunicado, califican que "hoy es un día triste para el pop nacional", pero aseguran que los himnos de principios de los 2000 y que marcaron la cultura pop millenial como ese Yo quiero bailar o Deja que mueva, mueva seguirán vigentes: "La música y el legado de Sonia y Selena siempre seguirán vivos".

La carrera de Madoc y Leo comenzó en el 2000 y fue breve debido a las desavenencias y conflictos entre ambas y acabaron por disolverse en 2002 con un solo disco publicado. En 2011 hicieron una breve reunión con motivo del 10º aniversario de Yo quiero bailar y en 2024, con una aparición en La Revuelta, consolidaron este regreso con motivo del Benidorm Fest.

Antes de anunciarse su separación, Madoc había concedido una entrevista con Fórmula TV en la que anunciaba su carrera en solitario con un primer single llamado Diva neón que, según avanzó, lo tenía paralizado antes de su regreso junto a Selena. "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?", aseguró sobre la falta de conciertos del conjunto. Además, cargó contra su excompañera asegurando que "Selena Leo se quedó con todo en los 2000" y que ella "estaba depresiva" en su casa.

Marina Prats
Marina Prats
