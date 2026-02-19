Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un popular cocinero prueba si es mejor echar la sal a la carne mucho antes, un poco antes o después de freírla: su sentencia es clara
Virales
Virales

Un popular cocinero prueba si es mejor echar la sal a la carne mucho antes, un poco antes o después de freírla: su sentencia es clara

También tiene claro cuál es la peor opción. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Un cocinero, echando la sal en un filete.
Un cocinero, echando la sal en un filete.Getty Images

Hay una pregunta para la que cada cocinero tiene su propia respuesta, porque ya se sabe que cada maestrillo tiene su librillo: ¿cuándo es mejor echar la sal a la carne cuando freimos un filete?

Bien es sabido que, para gustos, colores. Pero el cocinero e influencer palentino Carlos Gómez, muy popular en las redes sociales como @CharlitoCooks, ha hecho un experimento cocinando tres trozos de carne de forma diferente: a uno le ha echado la sal ocho horas antes de cocinarla; a otro, justo antes de echarla a la sartén y, a otro, después de freirlo.

"Tengo tres trozos de solomillos idénticos, son del mismo animal. Las tres se van a la nevera. La que hemos sazonado ahora, en teoría se va a producir un proceso de ósmosis: la sal va a empezar a brotar los jugos que hay dentro de la carne, pero pasadas un par de horas el proceso se va a reinvertir y parte de esos jugos se van a volver a reabsorber", explica.

El riesgo de echar la sal justo antes

Pasadas ocho horas, el cocinero destaca que "la diferencia a simple vista es que la que hemos sazonado antes tiene un color un poquito más oscuro, pero las dos están bien secas": "Eso quiere decir que, si ha soltado jugos, los ha vuelto a reabsorber, al menos gran parte". 

Dicho eso, antes de meter los trozos a la sartén, sazona una de ellos y avisa: "No me gusta sazonar la carne justo antes de meterla; empieza a sacar agua de dentro. Esto va a hacer que el sellado no sea tan bueno y quede la superficie en un punto como si estuviera más bien cocida que sellada". 

"A simple vista", explica, "la que hemos sazonado antes tiene bastante peor sellado": "Esto es porque la sal ha empezado a brotar agua y ese agua no ha dejado que la superficie se caramelice bien. La que aún no hemos sazonado tiene una buena costra, un buen sellado, pero ha mermado más que la otra". 

El veredicto 

Una vez hecho el proceso, las prueba con su veredicto:

  • La que hemos sazonado justo antes: "Carne supertierna, está bien sazonada, pero es verdad que la sazón está todavía por la superficie; está jugosita, rica, pero es verdad que le falta jugo, no ha sellado bien". 
  • La que hemos sazonado después: "Supertierna, súper jugosa y la costra tiene más sabor". 
  • La que hemos sazonado ocho horas antes: "Superbien sazonada, muy uniforme la sal, la costrita está muy rica". 

Conclusión: "Para mí, la mejor es la que hemos sazonado con ocho horas de antelación. Lo mínimo que suelen recomendar son cuatro o cinco horas, aunque la puedes tener hasta 12 o de un día para otro. Si la sazonas con tanta antelación queda menos jugosa. Yo no noto la diferencia, creo que está más jugosa y creo que es porque la sal hace que, al cocinarla, retenga un poco más de líquido. 

El cocinero subraya que "no hay mucha diferencia con la que hemos sazonado justo después, así que si no puedes planificarlo con tiempo esta opción es perfecta también: "La peor opción, sin duda, es sazonar justo antes porque ese agua que brota empeora una barbaridad el sellado exterior y no nos da ese sabor tan rico". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales