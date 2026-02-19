Pablo Motos le pregunta a Page por Pedro Sánchez: primero silencio y después le da una tras otra

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha ido a divertirse a El Hormiguero y no ha perdido la ocasión para criticar a Pedro Sánchez y sumarse a la ola que inauguró hace tiempo Felipe González.

"¿Cómo crees que pasará a la historia Pedro Sánchez?", le ha preguntado Pablo Motos. Después de silencio de varios segundos ha comentado: "Va a pasar de forma muy diferente a como a él le gustaría".

Tras otro largo silencio ha añadido que no sabe lo que dirán los argumentarios "porque el papel lo aguanta todo": "A la historia se pasa siempre, se puede pasar bien o se puede pasar mal".

En lo personal, Page le ha deseado que cuando Sánchez salga de la política "pueda estar a gusto consigo mismo". Motos ha querido saber si "van a salir más cosas feas" del Gobierno y de sus colaboradores.

Situación judicial del Gobierno

"En vista de la verborrea de los encausados. Estamos en una situación inédita. Esta tal Leire Díaz, esta que llaman fontanera, que no sé por qué tienen que insultar a los fontaneros. Ahora ya no, pero se ha hinchado a dar ruedas de prensa. Resulta que todas las chapuzas las planteaban por WhatsApp", ha comentado Page.

Ha afirmado Page que "los jueces deben tener un caudal, casi por inundación, imposible de gestionar": "Van a necesitar Inteligencia Artificial". "Habrá tanta información que irá saliendo pero despacio, porque la tienen los jueces", ha señalado Motos.

Ha proseguido diciendo Pague que: "Los jueces no tienen que trabajar al ritmo de la política. Se pone muy en cuestión a los jueces. A mí me molesta que los políticos ataquen a los jueces solo cuando los jueces encausan a algunos políticos".

"En este país, tal y como van las cosas, podemos terminar todos en la cárcel, menos Puigdemont, aquí los demás somos candidatos a terminar regular", ha zanjado el presidente manchego.