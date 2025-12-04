Santiago Segura desvela la fecha de 'Torrente Presidente' y anuncia una importante decisión

La nueva película de Torrente está a la vuelta de la esquina. Santiago Segura ha visitado este miércoles El Hormiguero, donde ha anunciado la fecha de estreno de una nueva entrega de su personaje más icónico. Será la sexta película de la saga, que ha generado 81 millones de euros en taquilla desde su primera entrega, Torrente, el brazo tonto de la ley.

El actor y director ha desvelado la llegada a los cines de Torrente Presidente con una camiseta donde aparecía la fecha de estreno. La película se podrá ver en las salas de todo el país a partir del próximo 13 de marzo. Sin embargo, Santiago Segura ha dejado claro desde el primer momento que no pensaría hablar de nada relacionado con la trama de la nueva entrega de Torrente.

"Esta hay que verla, no se puede decir nada. No quiero hacer ni tráiler, ni carteles", ha asegurado ante la sorpresa de Pablo Motos, que le reprochó que lleva tiempo "con esta estupidez". Una apreciación que no ha compartido Santiago Segura, que defendió su decisión: "Hubo una filtración. Un anormal, con un móvil, grabó un trocito del rodaje. Se hizo viral, me pusieron a parir... digo 'por ver una cosa que no es ni la película... me ponen a caldo. Lo que quiero es que la gente que quiera ver la película vaya a verla".

"Mucha gente anormal se lo tomará en serio"

"Es un festival... a los anormales que les gusta Torrente, a la gente embrutecida que os gusta Torrente, podéis ir a ver la película, que vais a flipar. El resto, en casa, felices, relajados. Si tenéis sensibilidad, no vayáis a ver esta película", ha contado.

Respondiendo a la pregunta de Pablo Motos sobre si "estaba preparad para las hostias" que le van a dar, Santiago Segura ha desvelado que tiene "las maletas hechas". "El 13 de marzo se estrena, el 14 salgo de España", ha bromeado.

En esta línea, el presentador de El Hormiguero le ha preguntado por la reacción de los espectadores de Torrente Presidente: "¿Si tu parodias a Vox, o al PP o al PSOE la gente entenderá que es una parodia, que es una ficción o crees que de repente se lo tomarán en serio y dirán 'oh, qué afrenta"?

La respuesta de Santiago Segura a esta pregunta ha sido tajante. "Mucha gente anormal se lo tomará en serio y dirá que es una afrenta y que es terrible. Es una película para reírse. Hace mucho que no se hace una película para reírse", ha asegurado.