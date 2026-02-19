Condenado a cadena perpetua el expresidente Yoon Suk Yeol por su declaración de la ley marcial en 2024

Un tribunal de Corea del Sur ha condenado este jueves a cadena perpetua al expresidente del país Yoon Suk Yeol tras ser declarado culpable de encabezar una insurrección, en relación con su polémica decisión de declarar en diciembre de 2024 la ley marcial en el país asiático.

Así, la corte ha fallado que el decreto aprobado por Yoon cumple con los criterios legales de una "insurrección", si bien ha declinado imponer contra el la condena a muerte, tal y como había reclamado la Fiscalía, según ha recogido el diario surcoreano 'The Korea Times'.

El tribunal ha indicado que el expresidente fue "el líder de una insurrección" al considerar que la declaración de la ley marcial violó la autoridad del Parlamento, una acción que recae en dicha definición. "Si bien los elementos del crimen son reconocidos, se consideraron varios factores a la hora de determinar el castigo", ha sostenido.

Solo había dos escenarios: o pena de muerte o cadena perpetua

Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.

La ley marcial impuesta en diciembre de 2024 fue anulada varias horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas siguientes, los diputados votaron a favor de destituir al presidente y, en abril de 2025, fue finalmente cesado después de que el Tribunal Constitucional confirmara el proceso de impeachment contra él.