El director del instituto con mejores resultados de Madrid cuenta la clave que hay tras ese éxito

Horacio Silvestre, director del IES San Mateo de Madrid, el instituto público con mejores notas en la Evau de 2025 en la región tras haber logrado un 9 de media, ha contado los secretos que hay tras el éxito del centro en una entrevista concedida al diario El Español.

En ella, Silvestre ha destacado la importancia que hay entre la conexión profesor y alumno y que este último quiera aprender lo que se le está explicando: "Al final, los profesores les damos a los alumnos las herramientas para que pesquen los peces y ellos los pescan; no les damos los peces directamente".

El director del centro ha incidido en que "no hay ningún misterio, por más que los mercaderes de la educación traten de vendértelo" y hasta ha destacado que "la tecnología está presente en las aulas, pero como un mero instrumento, no como el corazón del proyecto".

Tal y como ha relatado, Silvestre ha contado que "se les explican las materias a la gente que quiere atenderlas" y ha dejado claro que "no hay más fórmula que esa". "El alumno tiene que querer aprender: si tiene la cabeza cerrada, no hay manera. Nosotros queremos enseñar y ellos quieren aprender", ha zanjado.

Repercusión en redes

Las palabras de Silvestre se han hecho virales después de que la cuenta de X Profe de Lengua, un doctor en Lenguas y Culturas y que trabaja como docente de Lengua Castellana y Literatura, las haya compartido en su perfil.

"El director del instituto con mejores notas en la PAU de Madrid (público, por cierto) ha contado cuál es el secreto. Lo que vais a leer va a doler a mucho gurú educativo, pero es lo que llevamos mucho tiempo diciendo por aquí. En resumen, resulta que el agua moja", ha sentenciado.

Su publicación lleva más de 2.000 me gusta, un millar de compartidos y ha sido visto más de 163.000 veces.