El cómico Juan Dávila, que tiene tres pisos, explica lo que es la especulación negativa

Juan Dávila ha acudido a divertirse a La Revuelta. El cómico estrena una película llamada Castigo Divino, protagonizada, además, por Lolita, Macarena Gómez, Natalia Rodríguez y Pepón Nieto.

El cómico, que arrasa con sus shows en directo por toda España, ha respondido a la pregunta clásica del programa de David Broncano: cuánto dinero o patrimonio tienes en el banco.

Ha explicado Dávila que la última vez que fue al programa dijo que tenía dos pisos y que ahora tiene uno más. "No estarás especulando con el piso, Juan", le ha espetado David Broncano.

"Negativamente", le ha respondido. "Especulación negativa", ha añadido, dejando sin palabras al presentador.

Qué es la especulación negativa

Ha contado el cómico que la especulación negativa es poner en alquiler el patrimonio y alquilarlo a quien lo necesite pero a mitad de precio en lugar ponerlo a precio de mercado: "Estoy haciendo eso".

Dávila ha apostillado que tiene sus pisos alquilados a personas que conoce como "una amiga actriz" o "amigos actores": "El problema de la vivienda, así de golpe y a lo grande no, pero si cada uno de nosotros...".

"¿Se puede hacer eso? ¿Se puede alquilar por debajo de precio de mercado? Yo pensé que era imposible", ha dicho en tono irónico Ricardo Castella como crítica al sistema actual.

La vivienda en España

En 2026, el acceso a la vivienda se ha consolidado como uno de los principales factores de tensión económica para los hogares españoles.

Los indicadores oficiales y los informes o estudios realizados coinciden en que el mercado del alquiler continúa excesivamente al alza, situándose en máximos históricos. Tanto es así que el 68% de las viviendas en alquiler exceden el límite ampliamente aceptado de que un alquiler es asequible cuando no supera el 30% de los ingresos del hogar.

Según el portal Idealista, más de dos tercios de los inquilinos potenciales se ven obligados a destinar una proporción excesiva de sus ingresos a la vivienda.

Por ejemplo: en un mundo ideal, una familia que debería asumir un alquiler máximo de 805 euros mensuales. Por el contrario, el precio actual de un piso de dos habitaciones se situó en el cuarto trimestre de 2025 en 1.088 euros al mes, 300 euros por encima de lo considerado razonable.