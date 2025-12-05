La 'BBC' resume el lío de Eurovisión con una frase que no gustará nada en España

La BBC, la corporación de radiodifusión pública del Reino Unido, fundado en 1922, ha sido tajante con la noticia de la semana y posiblemente del mes: Israel seguirá participando en Eurovisión. Todo a raíz de que en la 95ª Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se decidiera mantener al país hebreo en el certamen y, por ende, varios países como España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos hicieran oficial su retirada.

No tendremos a España en Eurovisión. Ni siquiera el certamen se retransmitirá en televisión, tanto las dos semifinales como la gran final. José Pablo López, el presidente de RTVE, ha sido tajante y tardó entre cero y nada en reaccionar y anunciarlo.

Luego está Reino Unido, que sí seguirá participando en el festival musical, pero le han dedicado un extenso artículo a este tremendo terremoto eurovisivo. En primera instancia se plantean una pregunta: "¿Podrá el Festival de la Canción de Eurovisión sobrevivir a su mayor crisis?".

Para la corporación pública es precisamente eso, la mayor "crisis" de la historia del certamen. Sobre la salida de los países como España lo describen como "boicot", aunque admiten la "consternación" de muchos por los procesos de votación y campaña después de que Israel quedara segunda en la última edición.

La "libertad de expresión" de la BBC

El medio británico dice que el comunicado de prensa de la UER "arroja algo de luz" sobre el motivo por el que algunos países han querido mantener a Israel. El debate que han visto es el de la "libertad de expresión" y el argumento de Ronald Weissman, director general de ORF, la emisora pública de Austria, país anfitrión de Eurovisión 2026, separa a Kan, cadena pública israelí, con el país en sí.

"Si Israel hubiera sido excluido el jueves, habría existido un futuro en el que el acceso del país a una prensa libre podría haber estado en peligro", define la 'BBC'.

"Gravemente herido"

Todo lo sucedido, para la BBC, ha dejado a una competencia que está "gravemente herida, pero las lesiones no son fatales... todavía". Admiten creer que los países "boicoteadores" no cambiarán de opinión antes de que arranque el festival en mayo, pero si lo hicieran para 2027 ya "es otra cuestión".

Han lanzado un mensaje de una sola frase. A pesar de que van a seguir participando, concluyen que "el concurso no ha estado a la altura de su lema: Unidos por la música".