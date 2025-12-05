El exjefe del ejército ruso admite los errores del inicio de la invasión de Ucrania: "Nos hemos sobreestimado"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Hemos aprendido una dura lección en Ucrania", ha destacado.

Rafael Gómez
La explosión de un dron ilumina el cielo durante un ataque con drones rusos en Kiev, el 17 de junio de 2025Gleb Garanich / REUTERS

Más allá del resultado final que acabe teniendo el conflicto armado, la guerra de Ucrania no ha salido como Rusia preveía inicialmente. La intención de Moscú era que la contienda durara apenas unos días… y el enfrentamiento militar entre Rusia y Ucrania va ya camino de los cuatro años.

El excomandante de las fuerzas terrestres rusas, Vladimir Chirkin, se ha pronunciado acerca de la diferencia entre esas expectativas rusas y la realidad en el campo de batalla en una entrevista en el canal de televisión ruso RBC.

Chirkin, de 70 años, ha admitido los errores del inicio de la invasión militar de territorio ucraniano expresando, en referencia a las Fuerzas Armadas de Rusia, que "hemos aprendido una dura lección en Ucrania".

En ese sentido, el que fuera comandante de las fuerzas terrestres rusas ha reconocido que "tradicionalmente hemos subestimado al enemigo y sobreestimado nuestras propias fuerzas armadas".

Al respecto, Chirkin ha asegurado que en el mando del ejército estaban convencidos de que la conquista de Ucrania llevaría apenas unos días. "Si recuerdan, el 24 de febrero (cuando se inició la contienda) todos decían que la guerra terminaría en tres días", ha señalado.

En cuanto a los motivos que llevaron a Putin a comenzar la invasión de Ucrania, el exjefe del ejército ruso ha detallado que "toda guerra tiene objetivos, y en esta operación militar concreta, el presidente de la Federación Rusa ha fijado los objetivos de la desnazificación y la desmilitarización".

Por otro lado, el excomandante ha realizado unas declaraciones muy poco habituales en la televisión rusa afirmando que, antes del comienzo de la guerra de Ucrania, "se proporcionó información falsa a los mandos".

En concreto, Vladimir Chirkin ha destacado que "pensábamos que el 70% de los ucranianos estaban a nuestro favor y el 30% en contra. Pero resultó ser justo al revés. El 30% estaba a nuestro favor y el 70% en contra".

En relación a los servicios secretos rusos, el excomandante de las fuerzas terrestres rusas no se ha mordido la lengua y ha subrayado que "le daría una mala nota a toda nuestra comunidad de servicios secretos".

