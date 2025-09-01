¿Te ha gustado la canción de Sergio Ramos? ¡VOTA!

A ritmo de reguetón, Sergio Ramos ha lanzado su canción Cibeles, la que muchos están interpretando como una canción de despecho. No amoroso (o sí), sino hacia el Real Madrid, por versos como "Un partido dura 90 minutos y te di 93 más de la cuenta [...] Espero que te vaya bien, aunque sin ti me siento mal. Menos mal que yo me marché, porque no me trataste igual".

En el videoclip, el central aparece en una Cibeles de un Madrid asolado y aparecen algunas imágenes de algunos momentos históricos de su paso por el club, como su gol en el 93 en la final de la Champions de 2014 frente al Atlético de Madrid.

Hay quien ha conectado con el tema y ha alabado en redes sociales su incursión musical, mientras que a otras personas no les ha terminado de convencer. ¿Y a ti? Déjanos tu opinión votando en nuestra encuesta:

