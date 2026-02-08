The Quinquis: "Rosalía le da a un proyecto como el nuestro una sombra sobre la que trabajar"

Quedan apenas dos semanas para el Benidorm Fest y las propuestas van tomando forma y calentando motores para su actuación en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. The Quinquis con su tema Tú no me quieres traen una de las opciones más frescas, divertidas y gamberras de la edición.

Su primer contacto como grupo lo hicieron de la mano de una versión del Te estoy amando locamente de Las Grecas, para el que contaron en una suerte de "superbanda" con Andreas Lutz, de O'Funkillo, y David 'El Indio', batería de Vetusta Morla. A raíz de este acercamiento al género, decidieron lanzarse con temas propios como este presentado al Benidorm Fest y Malaventura, su segundo sencillo publicado.

Tú no me quieres es una canción con una esencia de rumba, sonido quinqui y gypsy rock, un género que hasta ahora no había pisado el festival y que vive uno de sus momentos álgidos gracias a formaciones como Derby Motoreta's Burrito Kachimba, y a otros grupos que han fusionado el rock o la electrónica con aires flamencos como La Plazuela o Sanguijuelas del Guadiana.

Para los componentes de este grupo Maxi Jeremies (vocalista, excomponente de Sweet Barrio), Marcos Miranda (bajista y productor, miembro de Paradise Phantoms) y Sergio Sastre bajo el apodo de Reys (guitarrista, teclista y productor, excomponente de Miss Caffeina) estas comparaciones son un soplo de aire fresco y un buen síntoma de que hay una auténtica escena del género.

"Me recuerda a esta percepción que yo tenía cuando empezaba, vamos a llamarlo el indie o 'los festivales de indie', me parece que hay una semilla de otra cosa que está creciendo, que es esa cosa que rescata una esencia muy española y muy de la música de raíz en España, pero cada uno con sus influencias y con lo que le quiere aportar", señala Reys en su charla con El HuffPost, quien bromea junto a Miranda a que esto podría propiciar incluso su propio festival.

Aunque el grupo, si logra hacerse con el micrófono de bronce del certamen de RTVE el próximo 14 de febrero no representará a España en Eurovisión por la decisión de la cadena pública de retirarse del concurso por la participación de Israel. Pero Miranda y Reys no creen que esto les vaya a prejudicar, incluso lo ven positivo.

"La gente ya no está votando pensando en 'oye, esto me gusta, pero ¿funcionará en Eurovisión?'. Al final, eso es un stopper, que a mucha gente le ha modificado su decisión. Creo que el hecho de que toda la energía esté puesta en el Benidorm Fest es que la gente va a votar la canción que le gusta. No hay un sesgo de que puede encajar en otro contexto, de cómo nos verán en Europa", señala Miranda.

Con toda la carne en el asador y la energía puesta en el próximo 12 de febrero, donde actuarán en el quinto lugar de la segunda semifinal, en la que también se darán cita otros nombres como Rosalinda Galán o Miranda!, el trío se enfrenta ilusionado a un festival que les servirá como puerta a otros proyectos y nuevos trabajos.

¿Cómo os enfrentáis al Benidorm Fest?

Marcos Miranda: Bastante guay, la verdad es súper divertido. Nosotros que somos un proyecto que acabamos de empezar, es como un golpe de estímulos y de trabajo muy fuerte, pero creo que va a merecer un montón la pena y con todo lo que hay preparado, puesta en escena... Todo eso, cuando ya la cosa se ponga activa, que es cuando estemos ahí en Benidorm estará bastante guay, la verdad.

¿Y cuáles han sido vuestros referentes, vuestra inspiración? Hemos visto ese primer avance versionando Te estoy amando locamente de Las Grecas, con miembros de O’Funkillo y de Vetusta Morla. ¿Cuáles han sido vuestros referentes de esta música quinqui, de esta rumba rock para enfrentaros a este proyecto?

Marcos: Bueno, pues creo que bebiendo un poco de diferentes aguas, de esa parte de raíz, del flamenco, de aquí de nuestra tierra que hemos mamado todos de pequeñitos. En mi caso, cuando en los años 70, de repente veías en la tele todos estos grupitos de rumba y demás, el sonido de la época era el sonido del italodisco, ¿no?

Todo eso está muy presente aquí también, no es que sea la primera incursión de la electrónica funk con el flamenco, así que a la hora de plantear el proyecto, con esta versión que comentas de Las Grecas, esto nace como un colectivo, como “vamos a probar una versión con estos musicazos y vamos a ver qué pasa".

A raíz de esa versión el asunto gusta, Sergio y yo nos sentamos y planteamos hacer un primer tema original, para el cual pues llamamos a Maxi para poder ponerle voz y darle esa enjundia flamenca que necesitamos. Ahí nace Tú no me quieres, con la suerte de que es nuestro primer tema original, lo presentamos al Benidorm Fest y estamos dentro.

Sergio, antes habías pasado por el Benidorm Fest con Miss Caffeina y ese Bla bla bla, ¿cómo te enfrentas a esta nueva experiencia?

Sergio Sastre (Reys): Pues son como experiencias bastante distintas, solo por el tamaño del proyecto. Con Miss Cafeína llevamos 15-20 años trabajando y nos resultaba un ambiente un poco ajeno porque no habíamos trabajado televisión, concursos, etc. en nuestra época, pero por otro lado pues teníamos un bagaje de conciertos y de experiencia bastante grande.

Aquí este bagaje está, pero como proyecto estamos por estrenar prácticamente y es diferente. En cuanto a métricas típicas, somos el proyecto más chiquitito que había al arrancar el concurso y decir las candidaturas. La verdad es que lo vivimos diferente porque, para nosotros, todo es como netamente un impulso super positivo y también nos está ayudando mucho a entender donde resuena nuestra música y nuestra propuesta, lo estamos viviendo un poco así. Es como lanzar al mundo un mensaje en una botella y ver quién te lo recoge, está siendo otra cosa completamente diferente.

Hay gente que dice que resuena a La Plazuela, a Sanguijuelas del Guadiana, a Derby Motoreta Burrito Kachimba... ¿Cómo lleváis las comparaciones? ¿Habéis podido hablar con algunos de esos compañeros?

Marcos: Creo que es sanísimo que de repente te relacionen con gente que empieza a estar consolidada. Desde luego, no es baladí pensar en que ese tipo de artistas también nos han influido en este proyecto. El tratar de rescatar esa esencia flamenca, pero con la electrónica y tal, evidentemente no somos los primeros en hacerlo.

Estamos tratando de darle coherencia al proyecto, de que nosotros nos sentamos identificados con lo que estamos haciendo y que tratemos de darle nuestro punto personal distinto, como puedan ser las líneas de bajo que utilizo, los arreglos de hiperpop y los arreglos pop que maneja Sergio también y que manejaba con Miss Caffeina, y el duende en el caso de Max, que yo creo que hacen que dentro de esa línea nos sintamos muy identificados tengamos un aire más personal.

Reys: A mí me parece como super buena señal que cuando tú escuchas The Quinquis se te ocurran 3, 4 o 5 grupos o proyectos que están en esa ola, significa que hay un ecosistema. A mí me parecería mala noticia si no lo hubiera.

Me recuerda a mí a esta percepción que yo tenía cuando empezaba, vamos a llamarlo el “indie” o “los festivales de indie”, me parece que hay una semilla de otra cosa que está creciendo, que es esa cosa que rescata una esencia muy española y muy de la música de raíz en España, pero cada uno con sus influencias y con lo que le quiere aportar.

Me parece que podría dar para festival propio. No sé cómo lo llamaríamos, pero el “Quinqui Festival” se podría hacer con un montón de grupos como los que estás diciendo: La Plazuela, los Derby, Califato, Ángeles Toledano... No sé, un montón de proyectos también de flamenco más moderno. Eso es que hay una escena, que me parece super saludable, es que estamos levantando un pilar de la industria musical por otro sitio.

Además, este género quinqui o la rumba hace unos 10, 20 años estaba muy estereotipado, no atraía al gran público e incluso tenía una connotación un poco negativa, ya que la escena miraba a los sonidos anglosajones, ¿qué ha cambiado?

Marcos: Creo que hay un factor super diferencial que tiene un nombre y es Rosalía. O sea, esta mujer nos ha puesto en todo el planeta. Tú no te imaginabas que alguien en Japón estuviera cantando una canción en español.

Reys: Igual hay que llamarlo Rosalía Festival (risas).

Marcos: O sea, ella le ha abierto la mente a todo el mundo, llevando un poco esta sonoridad del flamenco con la electrónica, desde un prisma distinto quizás al nuestro, pero que evidentemente ha abanderado esta quimera que era salir cantando en castellano al resto del mundo. Siempre era el inglés el idioma que todo el mundo utilizaba para irse y, sin embargo, de repente esta mujer, con sus dos cojones, con perdón, ha cogido las riendas y ha dicho “yo lo voy a llevar”.

Todo eso genera, como dice Sergio, un ecosistema alrededor que nos permite que la gente ya tenga el oído hecho un poco a qué es flamenco con electrónica, qué es el descaro, qué es de repente una visión de las raíces pero pasada por el 2026. Creo que todo esto nos favorece a todos los que estamos detrás apostando por tirar de nuestras raíces, pero dándole un girito de hoy en día.

Reys: Totalmente. Da mucha sombra un proyecto como Rosalía. Además, por añadirle otro valor, te diría que a nivel de producción y de riesgo, además de ser gigante y llevar la raíz en el ADN de su proyecto, es vanguardista. A mí esto me parece súper importante, tener a una persona española de ese talento liderando la vanguardia de la música en el mundo, me parece una supernoticia. A proyectos como el nuestro, lógicamente le da una sombra sobre la que trabajar y que se nos perciba de una manera positiva, moderna y concreta instantáneamente.

Cuando comenzasteis en el Benidorm Fest entiendo que contabais con participar en Eurovisión. ¿Cómo recibisteis la noticia de la retirada de RTVE del certamen? ¿Os afectó a vuestra perspectiva o veis el festival como una oportunidad?

Marcos: Creo que nos afectó, pero para bien. Se concentran los esfuerzos en este certamen.La gente ya no está votando pensando en “oye, esto me gusta, pero ¿funcionará en Eurovisión?”.

Al final, eso es un stopper, que a mucha gente le ha modificado su decisión. Creo que el hecho de que toda la energía esté puesta en el Benidorm Fest es que la gente va a votar la canción que le gusta. No hay un sesgo de que puede encajar en otro contexto, de cómo nos verán en Europa.

Aquí estamos defendiendo una canción que se basa en nuestras raíces, con un toque de hoy, con mucha juerga, mucha fiesta, mucho descaro... Y yo creo que es sanísimo el hecho de que la casa haya tomado esa decisión en base a un criterio un poco dudoso de la organización de la UER a la hora de tener a sus miembros. Entonces 100% con ellos. Eso les ha permitido también poner todos los esfuerzos en el Benidorm Fest, a nivel promoción, a nivel ilusión... Y yo creo que es el mejor escenario que nos podíamos encontrar tras lo que ha sucedido.

Hablando de esa juerga, de ese descaro que transmitís, ¿qué podemos esperar de la puesta en escena?

Marcos: Pues una puesta en escena quinqui, con mucho elemento quinqui. Queremos dar algunas pinceladas de nuestra estética. Solo queremos reiterar que se nos ha escuchado, que se nos ha tenido en cuenta y que lo que nos han montado podría ser el próximo videoclip de The Quinquis.

Más allá del Benidorm Fest, ¿estáis trabajando en algún LP o EP a largo plazo?

Reys: Sin duda, sin duda. Tú no me quieres va a formar parte de un futuro EP, que verá la luz antes del verano para el cual, aparte de los dos temas originales que ya conocéis [Malaventura y Tú no me quieres], estará incluido también Te estoy amando locamente y dos o tres temas más que ya tenemos en el horno para poder lanzar cuando pase el festival y encontremos el momento adecuado.