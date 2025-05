'Thunderbolts*', el taquillazo que ha cambiado de título protagonizando todo un 'spoiler' 

Solo lleva un fin de semana en las salas de cine y Thunderbolts, la nueva apuesta de Disney en el universo Marvel, cumplió las expectativas: ha recaudado un total de 162 millones a nivel mundial y se ha colocado como la película más vista en Estados Unidos esta semana.

Aunque los fans de Marvel esperaban con ansia su estreno y muchos habrán acudido ya a verla, en menos de siete días se ha resuelto la gran curiosidad que asaltó a los seguidores del género: ¿qué significaba el asterisco que aparecía junto al título de la película?

Han sido los propios actores los encargados de desvelar el misterio en redes sociales: ya no son los Thunderbolts*, ahora son TheNewAvengers. El inconveniente es que con ello han destripado parte de la trama detrás de este grupo de antihéroes —capitaneado Yelena Belova, a la que da vida Florence Pugh— que tuvo que salvar la ciudad de Nueva York durante la ausencia de los Vengadores.

Jake Schreier, director de la película, ha explicado este sorprendente giro de guion en una entrevista en The New York Times: "Parecía lógico que, si Valentina Allegra de Fontaine (una agente de espionaje ficticia que aparece en los cómics de Marvel) intenta hacer un cambio de identidad y vender a los Nuevos Vengadores al mundo, nosotros podíamos hacer lo mismo". Lo único que espera el director es que se entienda y que "no sea algo confuso, que se sienta como algo planificado, algo que hemos ido construyendo".