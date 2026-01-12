Muere de forma repentina el juez que investigaba por corrupción al círculo de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conferencia de prensa con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el 15 de septiembre de 2025, en Jerusalén.

El presidente del Tribunal de Distrito de Beersheba (Israel), el juez Benny Sagi, que estaba a cargo de las investigaciones en el caso que involucra al círculo de Benjamin Netanyahu, el primer ministro del país, por un supuesto caso de corrupción, ha muerto de forma repentina.

La causa de su fallecimiento ha sido un accidente de tráfico, después de que un vehículo chocara contra su motocicleta mientras viajaba por la Ruta 6. Según la policía, un vehículo que circulaba fuera de la carretera se incorporó a la autopista y chocó la motocicleta de Sagi. Ocurrió el pasado 4 de enero, informa la prensa israelí.

Magen David Adom (la Cruz Roja local) informó de que los médicos y paramédicos que llegaron al lugar describieron el accidente como "impactante". Encontraron a Sagi tendido en la carretera con múltiples heridas y sin signos vitales, y lo declararon muerto de inmediato en el lugar de los hechos.

La policía ha abierto una investigación sobre el accidente, que tuvo lugar cerca del kibutz Kfar Menachem, al este de Ashdod, con agentes de policía de la estación Kiryat Malachi e investigadores de accidentes de tráfico examinando las circunstancias del accidente. Ya ha trascendido en la prensa local que la persona que chocó contra el magistrado estaba bajo los efectos de varios estupefacientes. Accedió a la vía desde un camino de tierra en un punto ciego.

Su entierro se celebró el 5 de enero de 2026, en el Kiryat Shaul Cemetery. A Sagi le sobreviven su esposa, su hija y sus dos hijos.

Benny Sagi, el juez del caso de corrupción contra Benjamin Netanyahu. YOUTUBE

Quién era Sagi

Sagi fue nombrado presidente interino del Tribunal de Distrito de Beersheba en junio de 2024 y asumió el cargo de forma permanente en abril de 2025.

Nació en 1971, cumplió el servicio militar entre 1989 y 1993 y, tras completar sus estudios para ser abogado, sirvió en la Fiscalía del Distrito Central del Estado entre 2001 y 2007. El primer nombramiento judicial de Sagi fue en el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv, en 2007.

Se convirtió también en profesor de derecho en varias universidades, antes de ser nombrado vicepresidente del Tribunal de Magistrados de Tel Aviv en 2013, y luego juez del Tribunal de Distrito de Tel Aviv en 2015.

El caso

El magistrado tenía entre manos el llamado Caso 3000, también conocido como el "caso de los submarinos". Se trata de una investigación de corrupción de alto perfil en Israel relacionada con la compra de submarinos y buques de guerra alemanes por miles de millones de shekels.

Estas son sus claves:

La investigación se centra en sospechas de un esquema masivo de sobornos en los acuerdos de adquisición de embarcaciones militares por parte de Israel del astillero alemán ThyssenKrupp.

Varias personas del círculo íntimo del Primer Ministro Benjamín Netanyahu fueron implicadas y acusadas, incluyendo a su abogado personal y primo, David Shimron, y al exrepresentante de ThyssenKrupp en Israel, Michael Ganor.

Es importante destacar que, aunque el caso involucró a sus asociados más cercanos y él impulsó los acuerdos, Netanyahu mismo no ha sido acusado en el caso 3000 y ha sido tratado como testigo, no como sospechoso. La fiscalía israelí no encontró pruebas suficientes para imputarlo directamente en este caso específico.

Los procedimientos penales contra los demás acusados siguen su curso. Paralelamente, una comisión estatal de investigación se estableció para analizar los procesos de toma de decisiones en torno a la compra de los submarinos y si las decisiones de Netanyahu comprometieron la seguridad nacional. En enero de 2026, la muerte repentina del juez que presidía el tribunal a cargo del caso 3000 ha generado cierta incertidumbre sobre el desarrollo del juicio principal.

Netanyahu enfrenta juicios por separado en otros tres casos de corrupción consolidados (conocidos como casos 1000, 2000 y 4000), por acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza.

El Caso 1000 indaga en la aceptación de regalos caros (puros, champán) de empresarios ricos a cambio de favores.

El Caso 2000, un presunto acuerdo con el propietario de un periódico para obtener una cobertura favorable a cambio de perjudicar a un diario rival.

El Caso 4000, al fin, las acusaciones de que Netanyahu otorgó beneficios regulatorios a la empresa de telecomunicaciones Bezeq a cambio de una cobertura mediática positiva en el sitio de noticias Walla, propiedad de la compañía.

Sagi acababa de solicitar acceso a documentos clasificados que podían aclarar las conexiones políticas del caso 3.000. El proceso se encontraba en fase avanzada, con audiencias decisivas y la perspectiva de un veredicto que amenazaba con incomodar a quienes se presentan como garantes de la seguridad nacional.

Las reacciones

El Departamento de Justicia israelí destacó el liderazgo y los logros del juez a edad temprana, mientras que el presidente, Isaac Herzog, dijo que estaba "conmocionado y dolido por la trágica muerte" de Sagi, a quien describió como una figura muy querida. "El juez Sagi fue un jurista brillante y agudo, un juez maravilloso que combinó un gran conocimiento profesional con una honestidad extraordinaria", dijo Herzog.

"Me impresionó constantemente desde lejos la rara combinación que mostró: un juez de estatura y autoridad, con una historia personal conmovedora, que era conocido ante todo como un hombre de valores, humilde y amable, que siempre veía a la persona que tenía frente a él y luchaba por la paz y la reconciliación. El sistema judicial perdió hoy a uno de sus mejores hijos y líderes", enfatizó el que fuera laborista.

El presidente de la Corte Suprema, Isaac Amit, dijo, por su partem que todo el poder judicial estaba "conmocionado y consternado" por la muerte de Sagi. "Era un gran hombre con un corazón enorme. Hemos perdido a un amigo, un líder, una persona que irradiaba carisma, un juez con un talento extraordinario, un maravilloso padre de familia", dijo Amit en un mensaje de vídeo. "Benny, te quiero como a un hijo, te adoraban todos los que te conocieron… No te olvidaremos, Benny".

El ministro de Justicia, Yariv Levin, repitió que estaba "conmocionado y profundamente entristecido" al enterarse de la muerte de Sagi, y lo describió como "un jurista brillante, un juez excepcional, querido y respetado tanto por abogados como por litigantes".

Levin dijo que Sagi transformó su tribunal "desde el comienzo mismo de su mandato en un tribunal que gozaba de amplia confianza pública" y que "su amplio conocimiento profesional le dio estatura como autoridad profesional y administrativa, entre sus colegas jueces, entre los abogados y entre el público en general que estaba familiarizado con su trabajo".

En un comunicado de prensa, la Autoridad Judicial dijo estar “profundamente conmocionada y profundamente dolida” por la muerte de Sagi. "El presidente Sagi fue un juez talentoso y prometedor, un líder, querido y apreciado por todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo, quien alcanzó logros profesionales a una edad temprana, y su muerte es una gran pérdida para el sistema judicial en el que se desempeñó como juez durante aproximadamente 20 años", resaltó.

Polémico vídeo

Este lunes, además, Netanyahu es noticia porque ayer apareció en un vídeo apoyo a Victor Orban de cara a las elecciones húngaras de este 2026. No es de extrañar, porque es el líder europeo que más lo defiende e incluso ha rechazado detenerlo, pese a que hay una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra contra Palestina.

Lo llamativo son los compañeros de viaje del líder del Likud en esas imágenes: todo uktraderechistas como el español Santiago Abascal, el argentino Javier Milei o la italiana Giorgia Meloni pero, además, los líderes de AfD, Alternativa para Alemania, un partido que defiende postulados nazis y reiteradamente denunciado por antisemita.

También aparecen representantes del Partido de la Libertad de Austria, una formación igualmente señalada por su rechazo a los judíos. Ambos partidos, recuerda el diario Haaretz, son oficialmente boicoteados por el Estado de Israel por sus raíces antisemitas.