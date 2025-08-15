Tom Cruise rechaza recibir un reconocimiento de manos de Donald Trump

El actor Tom Cruise ha rechazado recibir el reconocimiento Kennedy Center Honor a su trayectoria de la mano del presidente estadounidense Donald Trump. El intérprete de Misión imposible había sido invitado al evento junto al también actor Sylvester Stallone, el grupo de rock KISS y la cantante Gloria Gaynor.

Según The Washington Post, Cruise habría rechazado el galardón alegando "conflictos de agenda", algo que habría sido confirmado por "varios" empleados del Kennedy Center. Este premio, que desde 1978 entrega el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas ahora presidido por Trump, es la máxima distinción gubernamental a las artes escénicas.

Según el gobierno estadounidense, la selección de ganadores fue hecha "en un 98%" por el propio presidente, quien no dudó en afirmar que puede que el año que viene "se premie a sí mismo".

“Esperé y esperé y esperé, y dije: 'Al cuerno, me convertiré en presidente y me daré un homenaje", dijo Trump en una rueda de prensa ante las risas de los asistentes. El presidente estadounidense declaró que la cantidad de personalidades, para él woke, de la industria le habían dificultado la selección.

"Todos han pasado por mí. He derribado muchos. He tenido un par de progresistas", bromeó y declaró que hará del Kennedy Center "la joya de la corona del arte y la cultura estadounidenses de nuevo".