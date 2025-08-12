Un orangután fue llevado a juicio tras ser arrestado por matar a su dueño: su caso abrió debate entre escritores

En pleno auge de la Ilustración, París fue escenario de un juicio tan sorprendente como polémico. El acusado era un orangután que supuestamente mató a su cuidador. El animal fue arrestado y llevado ante un tribunal como si se tratase de un ser humano.

El simio pertenecía a un noble francés y había causado sensación en la alta sociedad en los espectáculos. Sin embargo, un ataque de furia terminó con la vida de su encargado, desencadenando un proceso judicial inédito y un debate sobre si los animales tienen o no alma.

Aunque ahora resulte impensable, en la Edad Media y la Edad Moderna no era raro que animales fueran sometidos a procesos legales. De hecho, según el National Geographic existen registros de cerdos condenados a la horca, caballos excomulgados e incluso ratas citadas a juicio.

El debate entre filósofos ilustrados

Las autoridades optaron por detener y juzgar formalmente por asesinato al orangután. La singularidad del proceso despertó el interés de muchos, algunos se mostraron escépticos sobre la capacidad de los animales para la racionalidad y la moralidad, mientras que otros argumentaban a favor de la empatía y la comprensión de las circunstancias que pudieron llevar al orangután a actuar de esa manera.

Figuras como Voltaire y Diderot también dieron su propia opinión. Ambos reflexionaron sobre si un animal podía ser culpable de la misma manera que un ser humano. Se planearon cuestiones como si el orangután tenía uso de razón y alma. Fue un debate que abría la puerta a pensar en los derechos de los animales y en la responsabilidad humana en su trato.

Según cuenta Abel G. M. en National Geographic, no se sabe con certeza cuál fue la sentencia final. Algunos historiadores creen que el caso pudo haber sido exagerado o incluso inventado como sátira para criticar la justicia francesa. Aun así, su historia pasó a la posteridad y llegó a inspirar a Edgar Allan Poe en su célebre cuento Los crímenes de la calle Morgue.

El debate en la actualidad

En la actualidad no existen sistemas legales que lleven a juicio a animales criminalmente, ya que carecen de personalidad jurídica. Su estatus legal los equipara más con cosas o propiedad, no con sujetos de derecho.

Sin embargo, existe un frente emergente de debates legales. Organizaciones como el Nonhuman Rights Project en EE. UU. (NhRP). Según la ONG, los chimpancés comparten similitudes cognitivas y emocionales con los humanos, lo que justificaría otorgarles ciertos derechos básicos. El grupo presentó varios casos en Nueva York, solicitando el habeas corpus (derecho ante arrestos injustificados), aunque estas demandas no han tenido éxito de momento.