El Louvre 'se abre' tras el robo de película: cronología, excusas y respuestas de su directora

Un robo de película que ha desatado toda una batalla política en Francia. Este miércoles ha tenido lugar en el Senado francés la esperada comparecencia de la directora del Louvre, Laurence des Cars, para dar explicaciones sobre el polémico robo del museo— sucedido el pasado domingo—que ha desatado una batalla política en el país galo debido a las críticas relativas a la seguridad del recinto (que ha vuelto a abrir sus puertas durante esta jornada).

El robo no solo ha dejado al museo más visitado del mundo sin ocho piezas valoradas en 88 millones de euros, sino que ha provocado enormes dudas y críticas sobre la seguridad que el recinto mantenía, pues tal y como se detalla en un informe preliminar del Tribunal de Cuentas, se ha podido comprobar un "retraso en el despliegue del equipo destinado a garantizar la protección de las obras del museo".

Debido a las críticas y a la repercusión del robo, la propia directora del Louvre (la primera mujer al frente desde su creación), ha llegado a plantear su dimisión, algo que el presidente francés ha rechazado. Algunas de las claves que ha podido dar la presidenta durante su intervención en el senado francés son que ya se había denunciado la precarización de las instalaciones anteriormente, la petición de la instalación de una comisaria dentro del museo o que "las alarmas y los videos del Louvre funcionaron". "Los agentes están desbordados", ha agregado la misma, que ha reconocido que "no detectamos con la suficiente antelación la llegada de los ladrones". "El robo es una herida inmensa, hemos fracasado", ha subrayado.

La reconstrucción de los hechos minuto a minuto

Todo ocurrió el pasado domingo por la mañana. Aquel día sucedió "lo que todos los profesionales de los museos temen mañana, tarde y noche", como ha explicado la directora del centro. Eran las 09:30 horas cuando un camión grúa, en el que iban los delincuentes, se situó al lado del Museo Louvre, estacionado sobre la acera. Después, los ladrones— que iban equipados con ropa y elementos de obra con el objetivo de camuflarse y parecer que estaban haciendo labores de mantenimiento— subieron y rompieron la puerta y ventana. A las 09:34, tal y como ha detallado la directora, el detector de alarma se activó y trasmitió una señal al puesto de seguridad.

Mientras que la señal se enviaba, los ladrones accedieron a través del agujero que hicieron a la galería Apolo, momento en el que un agente llamó al puesto de mando para señalar la intrusión. Había hasta cuatro guardias de seguridad presentes en el momento del robo. A las 09:35 comenzó la evacuación de la sala y se activaron las alarmas de las vitrinas de la galería. Medio minuto después, el jefe de explotación del museo llamó a la comisaria del primer distrito para informar sobre el robo y pedir la intervención de las autoridades. A las 09:36, el botón 'teleseguridad policíal' llamó al dispositivo Ramses que se activó desde el puesto central mediante un jefe de equipo. "El protocolo de seguridad se sigue a la letra", defendió la directora.

Un minuto después de pulsar dicho botón, se solicitó el cierre de las puertas públicas y de las puertas reservadas del personal. Apenas pasaron cuatro minutos tras sonar la alarma, cuando los ladrones escaparon de la galería a través de la misma ventana, llevándose consigo hasta nueve piezas del interior del museo. Los equipos de vigilancia situados en las cercanías y alrededores del recinto comenzaron a perseguir en aquel instante a los delincuentes, que durante la persecución dejaron caer la corona de la emperadora Eugenia.

El Louvre reforzará su seguridad a corto y largo plazo

Durante la intervención de la directora del Louvre, ha anunciado algunas de las propuestas que ofrece ante la "obsolescencia de los equipos técnicos", la "averías multiplicadas en el museo" y la "inadaptación de los edificios ante el cambio climático" y que se pondrán en marcha "desde hoy". Se dividirán en dos tipos: las que se pueden aplicar a corto plazo y las que pueden hacerlo a largo plazo.

En el primer ámbito se planea reforzar la seguridad de los alrededores del Louvre, por ejemplo con dispositivos de distanciamiento para que los vehículos no estacionen dentro de las instalaciones del museo. También se planea la creación de una comisaria de policía dentro del museo, pues tal y como ha destacado la directora del centro, se trata de una "ciudad dentro de una ciudad" (debido a su extensión y tamaño).

En las medidas a largo plazo se destaca el 'Louvre Nuevo Renacimiento', un plan que doblará el número de cámaras en las 37 hectáreas del recinto, que modernizará los accesos mediante tarjetas de identificación y que tiene previsto la creación de un nuevo sistema de seguridad en los puestos de control para poder hacer un control "exhaustivo", entre otras medidas.