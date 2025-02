Una preselección caótica y la huida de Los Vivancos: la otra vez que Melody pudo haber ido a Eurovisión

Melody ha ganado este sábado el Benidorm Fest 2025 y representará a España en Eurovisión con su canción Esa diva. La sevillana logró imponerse en la final del concurso a sus otros siete rivales gracias al masivo apoyo del público, ya que en el jurado sólo fue tercera.

"Estoy muy ilusionada. Gracias de corazón a mi familia, que han estado conmigo en estos meses tan duros. Y que sepáis que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que cuando la gente piense en nuestra tierra, en España, sepa que aquí hay grandes artistas y grandes voces", dijo tras recoger el micrófono de bronce de manos de sus predecesores, Nebulossa.

Para muchos, Melody (Sevilla, 1990) siempre será la niña que cantaba El baile del gorila y el De pata negra. Sin embargo, su carrera no ha quedado reducida a ser una mera estrella infantil. A base de trabajo y mucho arte, la andaluza ha logrado mantenerse en la primera línea de la música durante muchos años, publicando hasta seis discos, numerosos singles y abriéndose camino como actriz y concursante de programas de televisión.

Sin embargo, pocos saben que no es la primera vez que Melody ha intentado llegar hasta Eurovisión. En 2009, se quedó muy cerca de este objetivo cuando presentó junto a Los Vivancos la canción Amante de la Luna.

Fue en el denominado "Eurovisión 2009: El retorno", que RTVE produjo y emitió aquel año para elegir al abanderado español en el festival. Se desarrolló una fase previa de votación por internet para elegir a los treinta participantes, entre los cuales estuvo Melody.

Ya en las galas, la cantante fue la ganadora de su semifinal actuando junto a Los Vivancos, una agrupación de bailaores de flamenco que por entonces gozaban de una gran popularidad a nivel nacional. En aquella gala, Melody se quejó de los problemas de sonido y pidió en directo que le subieran la música. "¡Esa música arriba, por favor!", llegó a exclamar en pleno directo.

Melody partía como gran favorita ante el resto de rivales, pero la salida abrupta de Los Vivancos supuso todo un revés. El grupo decidió retirarse del concurso al no cumplirse los requisitos para poder presentar su candidatura con profesionalidad. Alegaban, principalmente, problemas para moverse en un escenario tan pequeño como el de aquella preselección.

Melody volvió para la final en solitario y logró la misma puntuación que Soraya Arnelas tras los votos del jurado y de la audiencia. Sin embargo, como la extremeña contó con la máxima nota del público, fue finalmente Soraya quien representó a España en Eurovisión 2009 con La Noche es para mí. Quedó penúltima en la clasificación general.

"Las cosas pasan por algo en la vida. No estaba escrito que yo fuera en ese momento a Eurovisión. Después de la preselección me alegré de no haber ganado, porque en estos años como artista he evolucionado mucho. El tiempo no sólo sirve para cumplir años, también sirve para tener más tablas", ha dicho este sábado tras ganar al recordar aquel momento de 2009.