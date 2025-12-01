Una prestigiosa revista de cine elige las mejores películas de 2025 y, por primera vez, el primer puesto es para una española

El director de 'Tardes de soledad', Albert Serra en un posado en la Academia de Cine en marzo de 2025.

Con la llegada del final de año, se comienzan a publicar los listados que hacen balance a nivel cultural de lo que ha supuesto este 2025: los mejores discos, las mejores series, las mejores películas... Una de las primeras revistas en hacerlo en esta categoría ha sido la publicación especializada en cine Cahiers du cinéma que ha publicado su top 10 de películas de este 2025 y, por primera vez, ha elegido una cinta española para liderar este ranking.

Se trata de Tardes de soledad, la cinta documental de Albert Serra que aborda el adiós a los ruedos del diestro Andrés Roca Rey, ganadora de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián el pasado 2024 y que se estrenó este 2025 en el país galo, con una sorprendente acogida por parte del público.

En su documental, Serra acompaña al torero Roca Rey en su duelo con cinco toros, durante varias faenas en las que también se ve cómo son sus trayecto de ida y vuelta con su cuadrilla. La cinta se puede ver en streaming en Movistar +.

El filme de Serra volvió a reavivar uno de los grandes debates en nuestro país: la tauromaquia. Un debate que sigue sobre la mesa también en el país galo, donde hace dos semanas el partido Francia Insumisa presentó una moción en la Asamblea Nacional de Francia para reducir las subvenciones a los toros por maltrato animal. No obstante, fue rechazada.

!La película interpela moralmente por su crueldad, pero en lo terrorífico puede haber belleza. Lo terrorífico y lo bello han sido un gran tema romántico: incluso las cosas más injustas y abyectas pueden tener belleza", dijo el cineasta en una entrevista con RTVE.

A pesar de que se trata de la primera producción plenamente española que ostenta este primer lugar en Cahiers du cinéma. Sin embargo, en 2022 Serra lo había logrado con la producción francesa Pacifiction. El nombre de Serra se suma al de los pocos cineastas españoles que han logrado que sus cintas sean incluida en el prestigioso listado de la revista junto a Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Víctor Erice y Jonás Trueba.

El listado lo completan, en segundo lugar, la cinta de Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra; la cinta israelí Yes, de Nadav Lapid; El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho; la portuguesa La risa y la navaja, de Pedro Pinho; L'aventura, de Sophie Letourneur; Sept promenades avec Mark Brown, de los franceses Pierre Creton y Vincent Barré; el homenaje a Godard de Richard Linklater, Nouvelle Vague; la cinta francesa 'aurent dans le vent, de Anton Balekdjian, Léo Couture y Mattéo Eustachon, y lo cierra la alemana Mirrors No. 3, de Christian Petzold.