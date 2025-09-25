Una tribu indígena se apresura a abandonar el Amazonas después de siglos aislada: “Esto es muy preocupante, están en peligro”

El Amazonas, considerado el pulmón del planeta, es uno de los territorios más valiosos de la Tierra gracias a su descomunal biodiversidad. Con una extensión de siete millones de km², abarca nueve países, siendo Brasil el que concentra el 60 % de su superficie.

En él habitan cerca de 390 mil millones de árboles, además de jaguares, anguilas eléctricas y decenas de miles de especies únicas de flora y fauna. Además, es hogar de alrededor de un centenar de tribus indígenas aisladas que han mantenido sus costumbres y culturas durante siglos.

Sin embargo, la riqueza natural y cultural de la Amazonia está bajo la seria amenaza de la deforestación. Desde 1970, solo la Amazonia brasileña ha perdido una superficie superior al tamaño de Francia, en gran medida por la tala. Esto ha generado un fuerte impacto en el clima global, la biodiversidad y la vida de sus comunidades originarias.

Los Mashco Piro

En este contexto, un hecho alarmante ha puesto en evidencia la gravedad de la situación. Los Mashco Piro, también conocidos como los Nomole, una de las tribus aisladas más grandes del mundo, han roto con su tradición de aislamiento y han aparecido en la aldea de Nueva Oceanía, en la provincia peruana de Madre de Dios, cerca de las fronteras con Brasil y Bolivia.

Según el medio Divany, se estima que esta comunidad nómada cuenta con unos 750 miembros, quienes evitan el contacto exterior para proteger su cultura y, sobre todo, su salud, pues carecen de defensas frente a enfermedades comunes que podrían resultar letales para ellos.

Están en peligro

“Esto es muy preocupante, están en peligro”, advirtió Enrique Añez, líder de la comunidad yine, tras el inesperado encuentro, según recoge el medio Divany. Los expertos, apuntan que el motivo de la irrupción de la tribu estaría directamente vinculado a la tala intensiva en la región.

La empresa forestal Maderera Canales Tahuamanu construye actualmente un puente sobre el río Tahuamanu, lo que permitirá un mayor acceso de camiones a zonas antes inaccesibles de la selva. Aunque la compañía cuenta con permisos, los territorios donde opera se superponen con las tierras ancestrales de los Mashco Piro, lo que genera tensión y pone en riesgo a la comunidad.

Conflictos y tragedias recientes

La historia ya ha demostrado lo peligrosas que pueden ser estas interacciones. En 2024, dos leñadores murieron tras ser atacados con flechas al ingresar al territorio de la tribu. Survival International, organización defensora de los pueblos indígenas, alerta que las actividades forestales no solo amenazan la naturaleza, sino que también pueden desencadenar nuevos episodios violentos.

“Exactamente un año después de los encuentros y las muertes, nada ha cambiado para proteger su tierra. El conflicto está en el horizonte”, declaró Teresa Mayo, investigadora de la entidad.

El gobierno peruano asegura que ha reforzado la protección mediante reservas, puestos de control y un aumento de presupuesto para patrullajes, pero los defensores señalan que estas medidas siguen siendo insuficientes.