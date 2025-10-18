Unos agricultores desentierran un objeto tan gigantesco que los geólogos acuden de inmediato: "Estorbaba al trabajar la tierra, pero no esperaban que fuera tan grande"

Comenzó como una jornada agrícola rutinaria en el distrito de Kupiškis, al norte de Lituania y terminó convirtiéndose en un hallazgo geológico digno de museo. Un grupo de agricultores del pueblo de Žiliai trabajaba la tierra cuando sus herramientas chocaron contra un obstáculo tan grande como misterioso.

Al principio pensaron que era una roca más de las muchas que se encuentran en los campos de la región, pero pronto se dieron cuenta de que algo no encajaba. Por más que cavaban, la piedra parecía no tener fin.

Ante la imposibilidad de mover el objeto, los trabajadores contactaron con las autoridades locales, que a su vez llamaron al Servicio Geológico de Lituania. Lo que los especialistas descubrieron días después superó cualquier expectativa, ya que se trataba de una roca colosal que, según los expertos, podría haberse formado hace miles de años, arrastrada por glaciares desde el norte de Europa.

Un gigante de piedra

Tras una inspección detallada, según un medio local, los geólogos determinaron que la llamada “Roca de Žiliai” tenía 5 metros de largo, 3,85 metros de ancho y 1,8 metros de alto, con una circunferencia de 15,3 metros.

El análisis tridimensional realizado por las autoridades estimó un volumen de 16,2 metros cúbicos y un peso de alrededor de 50 toneladas. Su base convexa sugiere que podría encontrarse en su posición original, inalterada desde hace miles de años.

La roca está compuesta de granito porfídico de feldespato potásico, una formación que se origina a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros bajo la superficie terrestre. Según los especialistas, esta piedra fue arrastrada hasta Lituania por un glaciar procedente de Finlandia durante la última Edad de Hielo, hace más de 10.000 años.

Patrimonio natural protegido

Lo que al principio se consideraba un estorbo para los agricultores ha resultado ser una joya natural de valor científico y patrimonial. El descubrimiento fue tan relevante que el 10 de septiembre de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente de Lituania declaró la roca de Žiliai como patrimonio natural protegido, incorporándola al Catastro Estatal de Áreas Protegidas. Con esta designación, la zona se convierte oficialmente en un sitio de interés geológico.

Aunque la Roca de Žiliai es imponente, no es la más grande del país. Lituania alberga auténticos colosos de piedra que también forman parte de su patrimonio natural. La Piedra Barstyčiai, ubicada en Puokė, es la más grande, con 13,4 metros de largo y un peso de unas 680 toneladas. Le sigue la Piedra de Puntukas, con 265 toneladas, y la Piedra Kriauciaus, que supera los 23 metros de circunferencia.

Estas formaciones, además de su relevancia científica, son auténticos símbolos nacionales. Cada una guarda una historia ligada a la glaciación, la geología y las leyendas locales que durante siglos han acompañado a los paisajes lituanos.