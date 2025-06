Vanesa Martín: "Cuando alguien se pega muchos años en un lugar esa zona de confort no es buena"

La temporada de festivales está en su punto álgido y la gira de Vanesa Martín, también. La cantante, que publicó su noveno trabajo de estudio Casa Mía, el pasado 22 de mayo, estará en el Tenerife Music Festival el próximo 14 de junio junto a nombres como Residente, Maná, Funambulista, Molotov u Orishas.

Lo hace después de pasar con la que es para ella "va a ser la mejor gira de su vida" en enclaves tan mágicos como el Teatro Romano de Mérida. Para ella, este Casa Mía es una nueva etapa "un renacer, un florecer" y un viaje que es mucho más de lo que pueda parecer y donde espera que sus seguidores se encuentren en cada una de sus canciones.

"Es un viaje hacia adentro y hacia todo. Es una mezcla de equilibrio, armonía y sorpresa. Es un lugar, un refugio, un rescate, donde no hay jueces, ni hay prejuicios, donde las canciones y las emociones se encuentran y viajan en el tiempo", explica. Martín recuerda que este lugar ficticio con doce canciones pretende que sea un lugar donde "la gente se encuentre".

"Me está pasando en los conciertos y en redes sociales, que es algo que me parece muy bello, que están siendo conscientes y ellos mismos mencionando como que Casa Mía es una especie de refugio para ellos, que las canciones son pequeñas habitaciones que conectan con partes muy personales de cada uno. Cada uno con sus historias, se las lleva a su manera, por supuesto", señala.

Martín pretende que con este disco se integren conceptos como "identidad, memoria, que podamos hablar de fortaleza...". "Porque una mujer, una mujer vulnerable, pues yo lo veo más como fortaleza que como otra cosa, y lo estamos consiguiendo por ahora", reflexiona.

Además de sus letras, el disco ha supuesto también un cambio a nivel artístico para Martín, que se ha desdoblado tocando géneros tan variados como la bachata, la copla o la electrónica pasando por el clásico pop rock, que admite que también es parte de ella. Después de su último trabajo de estudio, Martín se desligó de un 70% de su banda y cambió de sello discográfico para fichar por Universal.

"Lo tomo como un renacer, como un florecer también. Venía de un par o tres de años, que cambié la mitad de la banda con la que llevaba muchísimo tiempo, muchísimos años. Eso duele, eso es doloroso, pero necesitaba nuevas fórmulas, nuevas maneras, nuevas motivaciones", explica.

"Soy una tía muy entusiasta, yo siempre estoy buscando maneras de evolucionar, tengo una capacidad de autocrítica tremenda", señala y recuerda que más que un conflicto lo que le llevó a esas decisiones fue la búsqueda de "nuevas maneras de subirme a un escenario, nuevos estímulos, incluso para volar".

"He dado un saltito más en mi evolución personal y espero que profesional también"

Esto, recalca, no es una crítica hacia los músicos que la han acompañado, si no también hacia sus propios sonidos: "Una guitarra que suena igual durante diez años, llega un momento que dices 'oye, toca de otra manera alguna cosita diferente". "También creo que cuando alguien se pega muchos años en un lugar esa zona de confort no es buena", explica y resume que este nuevo camino era para buscar "nuevos retos, nuevos caminos, nuevas motivaciones y nuevos estímulos".

El camino, sin embargo, no fue fácil: "Hubo momentos de vacío porque yo decía 'bueno, a ver si estoy cambiando demasiadas cosas y me voy a volver loca y me va a salir todo fatal'. Entre medias haciéndome mi casa en Madrid, con lo que supone una obra... Hubo momentos de desconcierto y de repente se fue alineando todo, se fue ordenando todo y me encontré, francamente, en mi versión más auténtica".

Martín recuerda que este impulso le vino también auspiciado por una persona que encontró en Universal: "Me dijeron 'haz lo que quieras, olvídate de la industria, de las modas, de la energía. Yo quiero a la Vanessa que conozco, las canciones que cante cuando está en casa con sus amigos, la inquieta, la que se nutre de otras cultura en sus viajes de Latinoamérica. Me dieron la libertad de irme a mi raíz, a mi identidad".

"Eso es algo que quería de hace tiempo, pero sin darme cuenta venía en una inercia de pop rock, que también está en este disco y me encanta y me define, pero escucho música muy variada de todo tipo. Necesitaba mezclar mi presente y mi pasado: la música que escucho hoy en día con la que me ha definido y escucho siempre. Por eso, es un renacer y florecer", explica.

"Yo me siento muy libre dentro de lo que la sociedad nos permite"

Si hay una palabra que nace del concepto de este trabajo de Martín es el de libertad, una palabra que pese al uso político que se le ha dado en algunos sectores. "Yo me siento muy libre dentro de lo que la sociedad nos permite", señala, en contra de los que dicen que había más libertad en los años 80.

Pero matiza "mi libertad termina cuando empieza la tuya, no puedo yo excederme tampoco". A pesar de mostrarse optimista con la libertad que goza hoy día, sí que cree que "hay un pequeño retroceso en derechos morales y sociales". "Creo que la libertad va en cada uno, lo que se atreve a hacer y lo que quiere hacer, y vivimos en un mundo con tantas prisas que no nos da tiempo ni de pensar", reivindica.

Vanesa Martín en una imagen promocional. Salva Musté

Esa libertad le ha permitido utilizar elementos como el autotune en canciones como Tiempo real, que hasta ahora nadie asociaría a Vanesa Martín y el sonido orgánico con guitarra o piano que la ha acompañado en su trayectoria. "Estoy encantada de utilizar el autotune como instrumento, como complemento más, de haber jugado y haberme atrevido no solo en una canción, sino en varias. Creo que hacia donde quiero ir, siempre quiero evolucionar, necesitaba salir de esta zona de confort y ponerme a trabajar con un productor que me diera esa vanguardia, esa transgresión y respetara también esa parte clásica como tiene Casta [Luis Miguel Gómez Castaño, productor, compositor y arreglista colombiano]", señala.

A pesar de haber dado saltos en el sonido, lejos de la hiperaceleración de la industria y la demanda continua de singles cada semana en las plataformas de streaming, Martín ha dejado en un disco donde ha colaborado con Joaquín Sabina en la canción No nos supimos querer, su "identidad y su verdad".

"Por suerte el disco está gustando un montón, la gira, llevamos dos conciertos y han sido increíbles, yo creo que va a ser la mejor gira de mi vida a día de hoy. La industria ya veremos qué pasa, pero tiene mucha verdad este disco y tiene una filosofía de vida donde los viajeros inquietos, donde tenemos que parar a repostar alguna vez y nutrirnos", detalla.

Casa Mía es parte de la receta de Martín para hacer frente a esta hiperaceleración. "Vivimos con unas prisas tremendas y con 20.000 estímulos a la vez, este disco para mí es luminoso por eso, porque ha tenido tiempo, ha tenido tiempo de respirarse, de sentirse, de nutrirse, de dejar brotar el deseo, la pasión, la fuerza, la alegría, las ganas de vivir, el querer mejorar... Pero también los miedos y la vulnerabilidad", añade y apunta que ha respetado sus valores y ha optado por lo que le haga sentir plena: "He dado un saltito más en mi evolución personal y espero que profesional también".

