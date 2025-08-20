Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Viena será la sede de Eurovisión 2026
en directo
Continúa la lucha contra más de 20 fuegos de nivel 2, a pesar del fin del calor extremo

Eurovisión

Viena será la sede de Eurovisión 2026

La capital austriaca ya fue sede en los años 1967 y 2015.

EFE
JJ, representante de Austria y ganador de Eurovisión 2025dpa/picture alliance via Getty I

Viena se ha impuesto finalmente como la sede de la 70ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión, cuya final que se celebrará el próximo 16 mayo, al imponerse a la otra candidata, la ciudad alpina de Innsbruck, según ha anunciado este miércoles la radiotelevisión austríaca ORF.

La capital austríaca, que ya fue sede en los años 1967 y 2015, presentó su candidatura bajo el lema Europe, shall we dance? (Europa, ¿bailamos?) y había ofrecido como sede la Wiener Stadthalle, un pabellón multiuso, con capacidad para hasta 16.000 personas, a apenas 3 kilómetros del centro de la ciudad.

La victoria del cantante austriaco JJ con su canción Wasted Love en la pasada edición, en Basilea, ha vuelto a situar a Austria como sede de un evento musical que este año fue seguido por 166 millones de telespectadores.

Redacción HuffPost