Warner Music zanja sus demandas con la IA Suno y pasa a formar una empresa conjunta

La relación entre Warner Music y la IA ha pasado a ser de enemigos a amigos íntimos from enemies to lovers, como se suele decir en la narrativa literaria y cinematográfica.

La compañía, junto a las otras dos grandes majors Sony Music y Universal Music Group, denunció en junio de 2024 a Suno, una herramienta de IA capaz de generar canciones completas desde la letra a la voz a los instrumentos, por daños y prejuicios por entrenar a sus modelos de inteligencia artificial con canciones originales y violar sus derechos de autor. Ahora, año y medio después, Warner Music ha anunciado la creación de una empresa conjunta con esta herramienta.

"Las empresas colaborarán en música con IA con licencia de próxima generación que empodera a la comunidad creativa y abre nuevas oportunidades de ingresos para artistas y compositores", explica Warner en su comunicado, donde aclaran que "el acuerdo también resuelve litigios previos entre las compañías".

Según Warner, este acuerdo con Suno "abrirá nuevas fronteras en la creación, interacción y descubrimiento musical" y defenderá la compensación y protección de "artistas, compositores y de la comunidad creativa en general".

A pesar de que Warner Music es la compañía que representa a artistas como Coldplay, Ed Sheeran, Dua Lipa, Cardi B y Charli XCX, muchos de los nombres de Warner Music fueron firmantes de un manifiesto a través de la organización sin ánimo de lucro Artist Rights Alliance (ARA) en el que acusaban a las herramientas y plataformas de IA de "infringir y devaluar los derechos de los artistas humanos".

Este escrito, publicado en abril de 2024, pedía a las plataformas de música digital a no desarrollar servicios ni tecnología basados en la IA que "socaven o sustituyan el arte humano de los compositores y artistas o nos nieguen una compensación justa por nuestro trabajo".

Una queja que han elevado también a título individual artistas como Elton John o Paul McCartney, este incluso participó en Is This What We Want?, un álbum protesta silencioso junto a cerca de 1.000 nombres de la industria musical británica como Kate Bush, Damon Albarn y Annie Lennox.

A pesar de las continuas reclamaciones y protestas de compositores y artistas que lo ven como un claro prejuicio en su labor de creación, Warner Music ve el vaso medio lleno con esta nueva iniciativa y asegura que va a haber cambios de cara a 2026 en Suno.

"Incluirá el lanzamiento de nuevos modelos más avanzados y con licencia. Cuando se lancen los nuevos modelos en 2026, los modelos actuales quedarán obsoletos. De ahora en adelante, se requerirá una cuenta de pago para descargar audio", señalan en su comunicado y explican que habrá ciertas restricciones de descarga especialmente en las versiones gratuitas. "Los usuarios de la versión de pago tendrán un límite de descargas mensuales limitado y podrán pagar por más descargas", añaden.

Además, detallan que "los artistas y compositores tendrán control total sobre si sus nombres, imágenes, semejanzas, voces y composiciones se utilizan en la nueva música generada por IA, y cómo lo hacen".