Un experto fiscal avisa: si cobras 35.000 euros al año y no pides retribución flexible a tu empresa, puedes perder más de 800 euros en la declaración de la renta

Se acerca uno de los momentos clave del año para todos los españoles... y para la Hacienda pública. La declaración de la renta, tan temida como obligada para todas aquellas personas que cumplan los requisitos mínimos para llevarla a cabo, empieza -como cada año- a ser comidilla entre familiares, compañeros de trabajo, amigo, etc.

"¿Tendré que pagar?¿Me devolverán?", suele ser el principal interrogante para casi todo los contribuyentes. Y esa pregunta solo puede tener una respuesta: 'o pago o me pagan'. Sin embargo, la respuesta puede variar mucho si se desconocen algunos 'trucos' legales o apartados que casi nadie tiene en cuenta.

Es cierto que, pese a que la respuesta solo pueda ser una u otra, también es verdad que no es lo mismo tener que pagar 50 euros que tener que pagar 400, o viceversa. Es por ello que algunos simples trucos pueden hacer que la declaración de la renta sea mucho más favorable de lo que en un principio podría llegar a serlo.

Con un vídeo en su cuenta de TikTok @tu_blog_fiscal, explica uno de estos trucos destinado principalmente a aquellos trabajadores por cuenta ajena. Según relata, si esto se aplica tal y como explica, la diferencia entre una declaración y otra puede ser abismal, siendo el factor diferencial un apartado concreto: la retribución flexible.

"Imagina un sueldo de 2.500 brutos sin retribución flexible y que tras IRPF y Seguridad Social, se queda en 2.000 euros netos. Si tú empiezas a cobrar retribución flexible (ticket transporte, ticker restuarante, etc), vas a seguir teniendo el mismo sueldo bruto pero a tu bolsillo te llegan 1.800 porque los 200 de diferencia te llegan en especie (ticket)", explica en el vídeo.

La parte positiva es la siguiente: "Lo bueno de esta retribución flexible es que los tickets no van a tributar. La clave es que cobréis en la nomina este tipo de gastos para que no tributen, y esto es un ahorro sistemático año a año". De hecho, asegura, en ejemplos reales, la diferencia puede llegar a ser de hasta 800 euros: de tener que pagar 500 a recibir 300.

Con esta estrategia se consigue reducir la carga fiscal que el trabajador tiene, de forma que siga cobrando la misma cantidad de dinero, solo que en una fórmula diferente, como es en especie en lugar de en líquido. En definitiva, una forma fácil y para todos con la que poder ahorrarse unos euros (que pueden llegar a ser cientos) en la declaración de la renta.