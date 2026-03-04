Isaías Lafuente hace una defensa cerrada del "no a la guerra" de Sánchez: "Es la postura de la dignidad"

Continúan las reacciones al "no a la guerra" de Pedro Sánchez tras la escalada de tensión que se está produciendo en Oriente Medio tras los ataques iniciados por Estados Unidos. En esta ocasión le ha tocado al periodista Isaías Lafuente.

El colaborador de La Ventana ha hecho una defensa cerrada de la postura adoptada por el presidente del Gobierno, por el que ha roto una lanza y ha dicho que el debate debe incluir todas las postura. "Me parece muy bien que otros digan 'a mí me parece bien atacar a Irán'. Pues muy bien, que lo defienda cada uno".

"A mí que un presidente de gobierno, un presidente de mi Gobierno, esté defendiendo en estos momentos la legalidad internacional, y que esté defendiendo el no a esta guerra, pues yo creo que está muy bien", ha dicho sobre Pedro Sánchez y la decisión del Gobierno.

"La postura de la dignidad"

Isaías Lafuente ha incidido sobre este punto, asegurando que ese "no a la guerra" no es un rechazo genérico a todos los conflictos armados. Para el periodista, solo se refiere a una intervención concreta, pues carecería de legitimidad y de garantías de estabilidad futura.

"No a esta guerra, no de esta manera", ha dicho Lafuente en La Ventana. Y para apuntalar su tesis, ha hecho un repaso del historial de intervenciones estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial.

"Desde luego Estados Unidos, desde el desembarco de Normandía, no ha tenido ni una sola intervención que haya culminado en un régimen democrático y limpio de igualdad y de respeto para sus ciudadanos", ha recordado Lafuente.

Y para concluir, el colaborador ha vuelto a defender la postura abiertamente contraria a la guerra pergeñada por Trump en Oriente Medio: "Me parece muy bien mantener la postura de la dignidad. De la dignidad de decir, oiga, señor tolay, esto no se puede hacer".