Dale y Janet, agricultores, ceden su rancho de 18 millones de euros en lugar de venderlo: "Lo mantendrán activo, como debe ser"

Vender habría sido lo más fácil. Pero Dale y Janet Veseth, agricultores de toda la vida, eligieron otro camino.

Ganado en pastizales en verano, Cantabria, EspañaGetty Images

Vender habría sido lo más fácil. El valor del rancho rondaba los 18 millones de euros y el mercado estaba ahí. Pero Dale y Janet Veseth, agricultores de toda la vida, eligieron otro camino: donar su tierra para asegurarse de que siga siendo lo que siempre fue.

La pareja ha decidido ceder su rancho a la Ranchers Stewardship Alliance (RSA), una organización sin ánimo de lucro liderada por ganaderos que trabaja por una ganadería sostenible y la protección del entorno rural. Aunque la propiedad pasará a la organización en el futuro, Dale y Janet seguirán gestionándola durante el resto de sus vidas.

No fue una decisión tomada al azar. Dale Veseth llevaba años colaborando con RSA y observando de cerca su evolución. Cuando llegó el momento de decidir qué hacer con el rancho, lo tuvo claro: "Hemos visto a RSA evolucionar hasta convertirse en algo verdaderamente especial. Nos enorgullece saber que el rancho formará parte de eso. Lo mantendrán activo, como debe ser".

RSA tiene un objetivo claro: apoyar a las comunidades rurales, promover prácticas responsables en el uso de la tierra y garantizar que la ganadería pueda mantenerse en el tiempo sin dañar los ecosistemas. La donación encaja de lleno con esa filosofía.

El gesto tomó por sorpresa incluso a la propia organización, que obviamente gradeció el gesto a la pareja. Su presidenta, Connie French, reconoció que "todos nos quedamos sin palabras".  No es un caso aislado ni una decisión extraña viendo la trayectoria de la pareja. Dale y Janet han sido reconocidos en numerosas ocasiones por su forma de cuidar la tierra, recibiendo incluso varios premios.

Además, este tipo de iniciativas empieza a repetirse entre grandes propietarios en Estados Unidos. En distintos estados, familias y particulares están optando por donar bosques y tierras a organizaciones de conservación, asegurando que esos espacios no acaben urbanizados o explotados sin control.

Según los expertos en conservación citados por la publicación que cuenta la historia, dnews, donaciones de este calibre no solo protegen hábitats naturales: también ayudan a combatir la crisis climática, preservan la biodiversidad y refuerzan el tejido social de las zonas rurales.

