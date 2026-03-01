Irán confirma la muerte de Jameneí y promete una gran operación militar, mientras que Trump amenaza con atacar con "una fuerza nunca vista" si eso pasa

Una mujer sostiene una imagen del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, el 28 de febrero de 2026, en las calles de Teherán, la capital.

Irán promete venganza. Irán ha confirmado este domingo la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, y ha prometido venganza con un castigo "duro y decisivo" a través de la mayor operación militar de su historia contra Israel y EEUU, a quienes ya ha amenazado con atacar sus 27 bases militares en Oriente Medio.

"Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (....) Su martirio en las manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud", ha afirmado la Guardia Revolucionaria iraní a través de un comunicado.

"Nos vengaremos de los estadounidenses e israelíes. Han traspasado nuestra línea roja. Les asestaremos golpes tan terribles que implorarán clemencia", ha agregado por su parte el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, citado por la agencia IRNA.

Trump dice que si eso ocurre les golpeará con "una fuerza nunca antes vista"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha querido responderles en un mensaje de Truth Social advirtiendo que "les convendría que no lo hagan, porque si lo hacen, los golpearemos con una fuerza nunca antes vista".

"Irán acaba de declarar que hoy atacará con mucha fuerza, más fuerte que nunca. ¡SIN EMBARGO, MÁS LES CONVENDRÍA QUE NO LO HAGAN, PORQUE SI LO HACEN, LOS GOLPEAREMOS CON UNA FUERZA NUNCA ANTES VISTA! ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump", ha advertido el republicano en su red social.

Los ataques, que comenzaron este sábado tras una ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra Irán, han llegado a Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar y Kuwait, entre otros lugares. Todos eran aliados de Estados Unidos y contaban con bases militares de la potencia occidental.

