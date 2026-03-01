Israel anuncia su primera ola de bombardeos "contra el corazón de Teherán"

El Ejército de Israel ha iniciado este domingo el comienzo de una ola de ataques "contra el corazón" de la capital de Irán, Teherán. Se trata de la primera vez que atacan esta zona en una oleada de ataques desde el inicio de la operación conjunta con EEUU.

"Por primera vez, el Ejército de Israel está atacando objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia", han informado los militares en sus redes sociales.

"La Fuerza Aérea de Israel, guiada por la inteligencia de las FDI, ha iniciado una oleada de ataques contra objetivos pertenecientes al régimen terrorista iraní en Teherán", agrega.

La agencia FARS, agencia de noticias iraní, lo relaciona con la Guardia Revolucionaria, dice en Telegram: "Hace unos momentos, se escuchó el sonido de varias explosiones masivas de un misil y un ataque aéreo en la intersección de Seyyed Khandan y Qasr en Teherán", una zona donde se ubican sedes de instituciones y ministerios iraníes.

Conforme a la Agencia EFE, se han llegado a producir unas cuatro oleadas de ataques aéreos con unas diez explosiones en total que han sacudido la ciudad.

Durante el ataque se han oído también gritos de personas y el llanto de varios niños asustados por la intensidad del bombardeo, además de detectarse un fuerte olor a humo, informa la misma agencia.

Hasta esta última acción israelí, la Media Luna Roja de la provincia de Teherán informó de un total de 60 ataques de Israel y de Estados Unidos en la provincia que han causado la muerte de 57 personas.