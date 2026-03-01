Un hombre tira a la basura 100.000 euros en lingotes de oro y la policía los halla en un vertedero

El error ocurrido hace unos días en Torre Lapillo, una localidad situada el sur de Italia, fue descubierto de inmediato por el hombre que lo cometió. Al parecer, tiró accidentalmente una caja que contenía el metal precioso antes de dirigirse al cuartel. Los agentes, utilizando cámaras de vigilancia, rastrearon la compactadora y el vertedero, encontrando los lingotes. Se trataba de lingotes de oro por valor de 130.000 euros, según ha publicado Lecce Prima.

La bonita localidad en la que ha ocurrido este suceso es costera y esta situada en la región de Apulia (Puglia), al sur de Italia. Se encuentra, en concreto, en la península de Salento, dentro del municipio de Porto Cesareo, en la provincia de Lecce. Ubicada frente al mar Jónico, se sitúa geográficamente entre la zona de Porto Cesareo y Punta Prosciutto, destacando por sus aguas cristalinas y arenas blancas.

El ciudadano italiano en cuestión arrojó descuidadamente una cantidad exorbitante de lingotes de oro a un contenedor de basura. Presentó después una denuncia y las fuerzas del orden rastrean el incidente hasta el vertedero, recuperando el preciado "residuo".

No se trataba de una caja cualquiera, sino de un cofre que contenía varios bloques de metales preciosos, con un valor estimado de unos 130.000 euros. Al darse cuenta de su error, el dueño del oro regresó al lugar, pero el contenedor ya estaba vacío. Llamó a la comisaría de Carabineros para pedir ayuda. Tras presentar la denuncia, los agentes locales, que tuvieron que ser ayudados por otros compañeros de la Unidad Operativa y Móvil de la empresa Campi Salentina, actuaron de inmediato y localizaron la furgoneta utilizada por la empresa que recoge y gestiona residuos en la zona del Jónico.

El problema principal con el que se encontraron las autoridades fue localizar en qué lugar exacto estaban en ese momento los lingotes, ya que, después de haber sido echados por accidente al contenedor podían haber sido recogidos ya por la empresa encargada de vaciar los residuos para por su posterior reciclaje.

Las diversas grabaciones de videovigilancia resultaron cruciales para la operación, ya que permitieron verificar la veracidad de las declaraciones del hombre y la ruta seguida por la compactadora. Al llegar al vertedero, tras una compleja búsqueda con la ayuda de empleados de la empresa, se recuperó el paquete con los lingotes de oro y se lo devolvieron al propietario, quien aún no puede creer su suerte.