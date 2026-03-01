Gianni, argentina, sobre la frontera de la isla que pertenece a dos países distintos: "Se puede cruzar libremente caminando"

A lo largo del mapa mundial, las fronteras no siempre se dibujan con muros, controles estrictos o líneas infranqueables. En algunos rincones del planeta adoptan formas tan singulares que convierten a un mismo territorio en hogar de dos naciones distintas, donde idiomas, culturas y administraciones conviven con naturalidad. Son límites casi simbólicos que, más que separar, integran y transforman a esos lugares en verdaderas rarezas geográficas.

Bajo esta premisa, la argentina Gianni Cersosimo descubrió en el Caribe un ejemplo perfecto de esas fronteras atípicas. Se trata de Saint Martin, una isla de apenas 87 kilómetros cuadrados donde conviven dos países separados por una frontera casi invisible. Allí, entre playas de arena blanca y aguas turquesas, la división política puede ser casi imperceptible y que, en apenas unos pasos, el viajero cambie de bandera, idioma y estilo de vida.

La isla de Saint Martin está dividida desde 1648 por el Tratado de Concordia, que acordó la partición entre Francia y los Países Bajos. Ese acuerdo es la base de una convivencia que hoy resulta tan singular como turística: el norte depende administrativamente de Francia y el sur pertenece a los Países Bajos. “Pasás de un país al otro sin darte cuenta, solo cruzando una calle”, cuenta la joven en un vídeo publicado en TikTok.

Tiene hasta 37 playas

En la práctica, la división entre ambos territorios no responde a la imagen tradicional de una frontera internacional. No hay aduanas que revisen pasaportes, ni cabinas de migraciones, ni barreras físicas que obliguen a detenerse. “Es una división totalmente abierta que se puede cruzar libremente caminando o en auto sin hacer migraciones”, cuenta Gianni, quien relata que el límite apenas está señalado por carteles y pequeños monumentos que indican el cambio de jurisdicción.

Más allá de su administración compartida, esta isla destaca por tener hasta 37 playas de arenas blancas y aguas turquesas que se reparten a lo largo de su litoral. Muchas de esas playas son públicas y de acceso libre, una característica que Gianni subraya como ventaja para quienes viajan con presupuesto ajustado. En poco más de una semana, asegura, se puede recorrer gran parte de la isla y combinar playas icónicas con paseos gastronómicos.

Además, en Saint Martin se encuentra una de las playas más famosas del mundo: Maho Beach, donde los aviones que llegan y salen del aeropuerto internacional pasan a apenas metros de los bañistas, generando imágenes impactantes y peligrosas a la vez. Ese espectáculo ha tenido incidentes graves en el pasado, por lo que las autoridades advierten sobre los riesgos de “fence-surfing”, la práctica de sujetarse al alambrado del aeropuerto para sentir la fuerza de los motores al despegar.

Gianni recomienda alquilar un coche para explorar con libertad las calas, miradores y pueblos que pueblan la isla. Para evitar la temporada de huracanes y las invasiones de sargazo, aconseja viajar entre noviembre y abril, cuando el clima suele ser más estable. Para quienes buscan precios más bajos, mayo y junio aparecen como alternativas con buen clima y menos afluencia. Sea cuando sea, Saint Martin confirma que hay fronteras que, lejos de separar, invitan a descubrir dos mundos distintos en un mismo viaje.