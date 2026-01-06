En EEUU hablan de Eurovisión en unos términos rotundos: lo que dicen deja en buen lugar la marcha de España

Un mes después de que RTVE anunciara que España no iba a participar en Eurovisión tras el 'sí' de la Asamblea General convocada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) a la participación de Israel en el próximo certamen ha provocado un gran revuelo en el festival, hablando de ello hasta en Estados Unidos.

España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia fueron los países que decidieron plantarse y rechazar participar en Eurovisión 2026 tras la decisión con Israel pese a los continuos bombardeos que ha protagonizado durante años contra la población civil en Gaza.

Desde Estados Unidos, el medio People's World, fundado en 1924, que sigue el papel del Daily Worker, de izquierdas, convertido en ocasiones en voz de referencia de sindicatos y activistas, ha analizado lo que ha pasado con Eurovisión en las últimas semanas.

En la columna, que han escrito el periodista Ramzy Baroud y la escritora italiana Romana Rubeo, hablan de que "el término 'hipocresía' es el más conveniente, pero ciertamente no el más adecuado, para describir la inclusión de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión 2026".

"Debemos buscar otros términos que puedan explicar por qué un país que acaba de cometer uno de los genocidios más horribles de la historia moderna es celebrado como un centro de cultura, arte y música", han razonado.

"Muchos de los que protestan por la inclusión de Israel en la competición, que suele atraer a decenas de millones de espectadores de todo el mundo, señalan con razón que Rusia fue expulsada 36 horas después de su invasión de Ucrania en febrero de 2022", han destacado.

Lo cierto es que los autores del artículo ponen de ejemplo lo que sí ocurrió con Rusia. Tras ello, se han cuestionado si es Israel "un país europeo" y han detallado que es "un vástago europeo, la atroz creación del imperialismo y el colonialismo occidentales".

"¿Qué justificación tiene Europa ahora para seguir apoyando a Israel en todos los ámbitos posibles, incluyendo el cultural y el musical?", se han cuestionado, antes de resaltar que "incluso los europeos críticos con Israel no han ido lo suficientemente lejos, considerando que algunos de ellos, como altos funcionarios españoles, ya han reconocido que Israel ha cometido genocidio en Gaza".

Los autores de la columna han destacado que "es hora de que los abucheos aumenten, no solo para deslegitimar a quienes usan la música para encubrir el genocidio de Gaza", sino para "exigir responsabilidades a quienes lo hicieron posible, desde Bruselas hasta Londres, París y ahora en Viena".